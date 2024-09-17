英特尔推迟在德建厂计划 马格德堡颇为失望

对德国总理肖尔茨以及三党联合政府而言，英特尔在萨克森-安哈尔特州的芯片工厂是标杆性的项目。如今，英特尔暂停了建厂的计划。接下来该怎么办呢？

（德国之声中文网）投资300亿欧元、创造3000个就业岗位--由德国政府重金扶持的美国芯片制造商英特尔在马格德堡市的项目，如今成为未知数。英特尔总裁盖兴格（Pat Gelsinger）表示，预计推迟两年。但这一时间框架有些模糊。

还有戏吗？这一打击对德东地区又意味着什么？以下是最重要的一些答案。

英特尔之前为什么宣布要在德国建厂呢？

多年前，英特尔就在竞争中不及对手。总裁盖兴格雄心勃勃的计划是，为其它芯片企业进行"委托生产"，也称"合约制造"，以此重返世界领先地位。为此，英特尔计划投巨资修建新工厂--在美国，也在欧洲。盖兴格计划在马格德堡采用最先进的生产程序--如此先进，以至于还有待研发出来。

那么英特尔现在为什么又要暂停在德国的项目呢？

英特尔必须要削减开支。该公司面临高额亏损，收入却不及盖兴格的期望。他已经裁掉了公司1.5万个岗位。尽管德国政府为马格德堡提供100亿欧元资助，但仍须再投入200亿欧元。面对这一选择，英特尔更愿意把这一巨额资金投入本土市场美国。那里也有政府的高额补贴，并且，作为军火企业的供应商，英特尔的地位可能十分稳固。

德国为何想要提供巨额资助兴建芯片厂？

新冠疫情爆发后，半导体供应的瓶颈拉响了警钟。当时，汽车生产线多次暂停，笔记本电脑一部难求，买一台洗衣机有时也要等几个月。对亚洲、特别是在高科技芯片方面对台积电（TSMC）的依赖，引起了西方的重视。美国、欧盟竞相推出补贴措施，希望在数年内拥有更大的供给安全。

（图为2023年6月19日）与英特尔签约后，德国总理肖尔茨（图后右）称之为德国最大的一笔外商直接投资。图后左为英特尔总裁盖兴格 图像来源: Sean Gallup/Getty Images

对德国政府来说这是个打击吗？

对总理肖尔茨（社民党）而言，这是标杆性的项目，让德国成为欧洲重要的芯片产地。当时与英特尔签约后，肖尔茨称之为德国最大的一笔外商直接投资。

而在政治上，英特尔这次的决定对肖尔茨以及三党联合政府也是一次打击，特别是本周德国勃兰登堡州将迎来重要的州议会选举。

德国经济部长哈贝克（绿党）则立即强调，推迟建厂是纯粹的企业性质的决定。肖尔茨也表示，英特尔承诺仍继续坚持该项目。在欧洲和德国生产半导体仍是正确的方向。

事实上，的确还有其它项目在进行。比如台积电在德累斯顿的工厂目前已开始施工。

至于德国政府计划投入的巨资，如今该如何使用，答案还不明确。三党联合政府已经对此产生分歧。

打造欧洲芯片自主未来 台积电德国厂动工 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

对德国经济界和德东地区来说这是一次打击吗？

英特尔在马格德堡德项目涉及到数千个就业岗位，推迟建厂引发不安。德东地区在两德统一后，经历过不少投资计划泡汤的事件。尽管萨克森-安哈尔特州经济部长舒尔策（Sven Schulze）保持希望："英特尔仍继续坚持这个项目，即便时间上有推迟。"但一些人担心事件的结果。

德东地区如今启动了多个大项目，特别是特斯拉有一万名员工的工厂。对该厂所在的勃兰登堡州来说，是一个成功。不过，特斯拉也遇到挫折。电动汽车销售停滞，扩建工厂受到当地的阻力。此外，德国Ifo经济研究所估计，德东企业面临专业人才更为缺乏的情况。

马格德堡周边道路扩建已经开始施工了 图像来源: Stephan Schulz/dpa/picture alliance

对马格德堡及周边地区而言，此举意味着什么？

马格德堡市以及萨克森-安哈尔特州近来正加大力度落实与英特尔建厂相关的事宜。通往厂址的道路已开始扩建，首个施工许可已经颁发。因此，那里的失望情绪是大的。州经济部长舒尔策表示，联邦、州、市三个层级将共同磋商这一项目的推迟所产生的影响。工业园区的部分土地从一开始就是为供应商设计的。这些土地可能会卖给其它企业。

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（德新社、德国电视一台）

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