英特尔公开与台积电合作细节 以5奈米生产绘图晶片

（德国之声中文网）美国半导体公司英特尔（Intel）周四（8月19日）宣布与台湾晶圆大厂台积电合作的最新细节，英特尔将使用台积电的5奈米丶6奈米与7奈米先进制程生产其绘图晶片（GPU）。

英特尔是仅存少数几家IDM（垂直整合制造）的半导体大厂，自家就能一手包办晶片设计和制造，但由於英特尔在先进制程技术研发上有延迟，其在制造方面的领先优势被台积电超越。今年7月，英特尔执行长基辛格（Pat Gelsinger）表示，它预计在2025年之前重新获得领先地位。

但与此同时，英特尔也在努力防止其晶片市场份额被竞争对手如超微（AMD）和英伟达（Nvidia）进一步侵蚀。

超微和英伟达这两家主要产品为绘图晶片（GPU）的无厂半导体公司，因为他们将产品交由目前拥有最先进半导体制程技术的台积电代工，让他们的产品维持了竞争力。

英特尔虽然是台积电在制造方面的竞争对手，却也是台积电长期重要的客户，其执行长基辛格（Pat Gelsinger）在今年3月发表「IDM 2.0」策略，表示将加大与台积电的合作。

英特尔对策包括了向台积电采购晶片的子部件晶片块（tiles），并在英特尔自己的工厂里，用英特尔的封装技术将这些部件拼接起来。英特尔周四表示，其新的「Ponte Vecchio」晶片将使用台积电的5奈米制程技术的运算晶片(Compute Tiles)，并将其放置在英特尔自家的基底晶片(Base Tile)上。

「Ponte Vecchio」晶片将首先用於英特尔替美国能源部建造的一部超级计算机内。

英特尔加速计算系统和绘图晶片部门高级副总裁Raja Koduri承认，自从英特尔在加快人工智能的软件方面向英伟达发起挑战以来，已经过去了许多年。

「十年来，我们让他们自由支配，」他说：「这种情况现在结束了。」他表示「Ponte Vecchio」晶片在执行一些任务上比英伟达的产品更快。

Raja Koduri曾担任超微（AMD）高级副总裁与绘图晶片的首席架构师，他在2017年11月跳槽至英特尔。

英特尔还将挑战对手英伟达（Nvidia）的另一个主要市场：电玩。英特尔在周四表示，其「Alchemist」绘图晶片将由台积电制造，使用台积电6奈米的制程技术。

（路透社等）

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