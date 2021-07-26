 英特尔公开与台积电合作细节 以5奈米生产绘图晶片 | 科技环境 | DW | 20.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

英特尔公开与台积电合作细节 以5奈米生产绘图晶片

英特尔周四（8月19日）公开与台积电合作的最新细节，将使用台积电5奈米等先进制程技术生产绘图晶片（GPU）。

Kombobild Intel und TSMC Logo

英特尔正扩大与台湾晶圆大厂台积电的合作。

DW.COM

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。

随着台积电接连与美国、日本讨论在当地设晶片厂的规划后，台积电也透露他们有在和德国展开相关洽谈，然而时间上还尚未有定案。

担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声与王子陶进行了一次专访，探讨了台海安全局势、台积电是否会在德投资等问题，他也提到郭台铭的基金会曾专门来找过他，希望能知会德国政府解决疫苗问题。

台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。

（德国之声中文网）美国半导体公司英特尔（Intel）周四（8月19日）宣布与台湾晶圆大厂台积电合作的最新细节，英特尔将使用台积电的5奈米丶6奈米与7奈米先进制程生产其绘图晶片（GPU）。

英特尔是仅存少数几家IDM（垂直整合制造）的半导体大厂，自家就能一手包办晶片设计和制造，但由於英特尔在先进制程技术研发上有延迟，其在制造方面的领先优势被台积电超越。今年7月，英特尔执行长基辛格（Pat Gelsinger）表示，它预计在2025年之前重新获得领先地位。

但与此同时，英特尔也在努力防止其晶片市场份额被竞争对手如超微（AMD）和英伟达（Nvidia）进一步侵蚀。

超微和英伟达这两家主要产品为绘图晶片（GPU）的无厂半导体公司，因为他们将产品交由目前拥有最先进半导体制程技术的台积电代工，让他们的产品维持了竞争力。

英特尔虽然是台积电在制造方面的竞争对手，却也是台积电长期重要的客户，其执行长基辛格（Pat Gelsinger）在今年3月发表「IDM 2.0」策略，表示将加大与台积电的合作。

英特尔对策包括了向台积电采购晶片的子部件晶片块（tiles），并在英特尔自己的工厂里，用英特尔的封装技术将这些部件拼接起来。英特尔周四表示，其新的「Ponte Vecchio」晶片将使用台积电的5奈米制程技术的运算晶片(Compute Tiles)，并将其放置在英特尔自家的基底晶片(Base Tile)上。

「Ponte Vecchio」晶片将首先用於英特尔替美国能源部建造的一部超级计算机内。

英特尔加速计算系统和绘图晶片部门高级副总裁Raja Koduri承认，自从英特尔在加快人工智能的软件方面向英伟达发起挑战以来，已经过去了许多年。

「十年来，我们让他们自由支配，」他说：「这种情况现在结束了。」他表示「Ponte Vecchio」晶片在执行一些任务上比英伟达的产品更快。

Raja Koduri曾担任超微（AMD）高级副总裁与绘图晶片的首席架构师，他在2017年11月跳槽至英特尔。

英特尔还将挑战对手英伟达（Nvidia）的另一个主要市场：电玩。英特尔在周四表示，其「Alchemist」绘图晶片将由台积电制造，使用台积电6奈米的制程技术。

（路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

11-04.2018 --FILE--Mark Liu, Chairman of TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), attends a sub-forum during the Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 at the BFA International Convention Center in Boao, Qionghai city, south China's Hainan province, 11 April 2018. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. projected current-quarter revenue ahead of estimates as the Apple Inc. supplier shrugs off a smartphone slump and U.S. sanctions on Huawei Technologies Co. to ride demand for cutting-edge chips.

台积电证实有意赴德国设厂 26.07.2021

随着台积电接连与美国、日本讨论在当地设晶片厂的规划后，台积电也透露他们有在和德国展开相关洽谈，然而时间上还尚未有定案。

epa05349567 A picture made available on 07 June 2016 shows a logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), the world's largest contract chipmaker, in Tainan, south Taiwan, 26 May 2016. On 07 June 2016, TSMC Chairman Morris Chang told a shareholders' conference in Hsinchu, west Taiwan, that TSMC will reach 5-10 percent growth in 2016 despite weak global economy which is dragging down the semiconductor industry. Chang called the up-coming 7-nonameter manufacturing process a competition with two major players, TSMC and South Korea's Samsung. TSMC saw its 2015 revenues rise 10.6 percent and profits up 16.2 percent from 2014 respectively. EPA/DAVID CHANG +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

台积电评估赴日设厂 媒体：最早2023年启用 22.07.2021

台湾的台积电正在扩大其全球的生产据点。日本媒体引述消息人士指出，台积电正评估到日本设厂供应其当地最大客户索尼，该厂最快可能在2023年启动营运。

Das Logo des Chipherstellers intel, aufgenommen am 25.01.2013 in München (Bayern). Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

英特尔投资200亿美元盖厂 挑战台积电? 24.03.2021

美国半导体巨擘英特尔执行长基辛格（Pat Gelsinger）周二宣布投资200亿美元，要在美国再盖两座晶圆厂，并抢进晶圆代工服务。这会威胁到台湾的晶圆代工龙头台积电吗？德国之声请专家分析。

广告

经济纵横

报告指出，在治理较弱且中国投资占主导地位的国家，对中国涉嫌造成负面社会、环境和人权影响的指控数量较多。

NGO：在海外被投诉不负责任的中国企业增加

英国非盈利机构企业责任资源中心最新发布的一份报告指出，随着中国企业，尤其是能源、建筑、采矿和金属行业的海外扩张，民间社会和媒体对特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲地区与之相关的社会、环境和人权侵犯的报道也不断增加。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  