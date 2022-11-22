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英格兰是英国的构成国之一，位于大不列颠岛的东南方。
英格兰是英国面积最大，人口最多，经济最发达的一个部分。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
英国女王在苏格兰任命了新首相特拉斯。特拉斯上任后亟需处理包括能源危机和严重通胀在内的众多棘手问题。英格兰银行预测，英国经济可能在今年年底前进入衰退。特拉斯表示以首相身份与外国领导人进行的第一场电话通话对象将是乌克兰总统泽连斯基。
根据《新英格兰医学杂志》上周刊发的多国研究人员论文，中国山东和河南已经发现35人感染新出现的 “琅琊病毒”。这种病毒到底有多可怕，它会进行人际传播吗？
根据《新英格兰医学杂志》上周刊发的多国研究人员论文，中国山东和河南已经发现35人感染一种新型的“琅琊病毒”，其症状包括发热、疲劳和食欲不振等，目前没有致死病例。
德国女足与欧洲锦标赛冠军失之交臂，在温布利举行的决赛中不敌东道主英格兰队，顶级球星波普（ Alexandra Popp ）因伤不能参赛被视为关键原因之一。
在慕尼黑举行的一场英格兰对德国队的比赛前，有英格兰球迷因行纳粹举手礼被逮捕。此前，英格兰队教练曾警告同胞不要在客场“丢人”。
爱尔兰作家斯托克（Bram Stoker）在125年前的今天，也就是1897年5月26日，出版了他的小说《德古拉》。他的灵感来自于英格兰东北海岸的惠特比镇，那里现在已经成为吸血鬼小说迷的朝圣地。
英格兰新冠病毒感染住院人数超过1万，全英国24小时内新增感染183037病例，均创下新的纪录。英国首相约翰逊敦促民众打加强针，称其“效果非常、非常明显”。
英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性——无论她的感情生活、她的时尚品味，还是她的乐善好施、她的香消玉殒，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
新近，除新冠大流行瘟疫外，英格兰和威尔士还经历了一场特别灾难——隔离通知大流行：由于国民保健署（NHS）的一个应用程序，每周都会有数十万人被迫居家隔离。现在，该应用不再会那么频繁发出"ping "这一警音了。
决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。
时隔53年，意大利再次夺得欧洲杯冠军。赛后，意大利上下沸腾了。对于英格兰人而言，这则是心碎的一夜。
意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
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