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英格兰是英国的构成国之一，位于大不列颠岛的东南方。
英格兰是英国面积最大，人口最多，经济最发达的一个部分。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
新近，除新冠大流行瘟疫外，英格兰和威尔士还经历了一场特别灾难——隔离通知大流行：由于国民保健署（NHS）的一个应用程序，每周都会有数十万人被迫居家隔离。现在，该应用不再会那么频繁发出"ping "这一警音了。
决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。
时隔53年，意大利再次夺得欧洲杯冠军。赛后，意大利上下沸腾了。对于英格兰人而言，这则是心碎的一夜。
意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
欧洲足联周四晚间对外表示，意大利政府请求欧洲足联迅速采取措施，防止英国球迷规避意大利执行的入境隔离措施。明天欧洲杯1/4决赛乌克兰与英格兰队之间的比赛将在罗马举行。
德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。
台湾已连续一周单日确诊破百人，但台湾政府认为没有必要封城。美国新英格兰复杂系统研究所创办人Yaneer Bar-Yam接受德国之声专访说，越早封城的代价越小，「等得越久，要采取的行动就会越大。」
英国单日新增新冠确诊病例本周一再创新高，达到近6万例。为应对新冠病毒变种带来的病例激增，英国首相约翰逊宣布英格兰第三次进入全境封锁，为期6周。德国周二也宣布延长并收紧防疫措施。
数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。
英国出现变种新冠状病毒，传播力比原始毒株高70％。英国首相约翰逊说，伦敦和英格兰东南部等地20日起进入最高级别4级封锁，约三分之一的英格兰人被要求留在家中。此时欧洲各国也陆续传出禁飞英国的消息。疫情加剧下，这个圣诞节对英国民众来说特别难过。
欧洲两大杯赛的4个决赛球队均来自英格兰。德国之声记者Stefan Nestler指出，英国目前的主导地位显而易见，然而其足球成功是否能持续下去值得怀疑。
去年全世界的热带森林继续遭受严重破坏，相当于英国面积的森林被毁。
2020年起，英国将使用新版50英镑钞票。新版钞票只采用高聚合物，而不再是纸质。英国银行目前正为新版钞票头像征集公众建议——最好是科学家头像。
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