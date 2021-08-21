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英格兰

英格兰是英国的构成国之一，位于大不列颠岛的东南方。

英格兰是英国面积最大，人口最多，经济最发达的一个部分。

Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley-Stadion. Fans von England jubeln nach dem 0:1. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯决赛演变为"超级传播事件" 21.08.2021

上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。

Coronavirus - Thu Jul 15, 2021. A message to self-isolate, with one day of required isolation remaining, is displayed on the NHS coronavirus contact tracing app on a mobile phone, in London. Picture date: Thursday July 15, 2021. See PA story HEALTH Coronavirus. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:60958317

隔离警示带来大麻烦 英国调整新冠应用程序  03.08.2021

新近，除新冠大流行瘟疫外，英格兰和威尔士还经历了一场特别灾难——隔离通知大流行：由于国民保健署（NHS）的一个应用程序，每周都会有数十万人被迫居家隔离。现在，该应用不再会那么频繁发出"ping "这一警音了。  
England players comfort teammate Bukayo Saka after he failed to score a penalty during a penalty shootout after extra time during of the Euro 2020 soccer championship final match between England and Italy at Wembley stadium in London, Sunday, July 11, 2021. (Carl Recine/Pool Photo via AP)

评论：点球不进不可怕 种族主义才可怕 13.07.2021

决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Italy's fans celebrate in front of the ancient Colosseum in Rome, Monday, July 12, 2021, after Italy beat England to win the Euro 2020 soccer championships in a final played at Wembley stadium in London. Italy beat England 3-2 in a penalty shoutout after a 1-1 draw. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

欧洲杯夺冠 意大利沸腾了 12.07.2021

时隔53年，意大利再次夺得欧洲杯冠军。赛后，意大利上下沸腾了。对于英格兰人而言，这则是心碎的一夜。
Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley Stadion. Italiens Giorgio Chiellini (l) und Leonardo Bonucci tragen die Trophäe und feiern mit ihren Teamkollegen nach dem Sieg . Italien gewinnt das Finale im Elfmeterschießen mit 3:2 und ist Fußball-Europameister. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯：意大利睽违53年夺冠 15连胜刷队史纪录 12.07.2021

意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。
Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - England v Germany - Wembley Stadium, London, Britain - June 29, 2021 The score at the end of the match Pool via REUTERS/Catherine Ivill

德国小球迷遭网暴 英国人发起募捐 结局暖心 10.07.2021

在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Germany - London, Britain - June 29, 2021 England fans celebrate in Vinegar Yard after England's Raheem Sterling scored their first goal REUTERS/Andrew Couldridge

意大利禁止英国球迷入境观看欧洲杯1/4决赛 02.07.2021

欧洲足联周四晚间对外表示，意大利政府请求欧洲足联迅速采取措施，防止英国球迷规避意大利执行的入境隔离措施。明天欧洲杯1/4决赛乌克兰与英格兰队之间的比赛将在罗马举行。
Germany's goalkeeper Manuel Neuer walks on the pitch during the Euro 2020 soccer championship group F match between Portugal and Germany at the Football Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, June 19, 2021. (Philipp Guelland/Pool via AP)

欧洲足联不再干预  诺伊尔可继续佩戴彩虹袖标 21.06.2021

德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。
15.05.2021***May 15, 2021, Taipei, Taipei, Taipei: Military officers sanitise Covid testing centers and workers as the island has raised its Covid alert to level 3 after reporting 180 more locally acquired Covid cases Saturday, with stricter restrictions imposed in the capital Taipei and New Taipei. Local authorities of the two cities have made mask wearing in outdoor areas compulsory while suspending operation of non essential shops and many activities as well as entertainment. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire

台湾连一周单日确诊破百 美专家：快速有力封城很必要 21.05.2021

台湾已连续一周单日确诊破百人，但台湾政府认为没有必要封城。美国新英格兰复杂系统研究所创办人Yaneer Bar-Yam接受德国之声专访说，越早封城的代价越小，「等得越久，要采取的行动就会越大。」
Abandoned cafe chairs and tables are seen on the deserted Unter den Linden boulevard leading up to landmark Barandenburger Gate in Berlin, on January 5, 2021 amid the ongoing novel coronavirus / COVID-19 pandemic. - German Chancellor Angela Merkel and state leaders are expected Tuesday, January 5, 2021 to extend a partial lockdown in Europe's top economy as coronavirus deaths continue to mount despite tough restrictions in the run-up to the holidays. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

英格兰实施紧急封锁 德国推出更严措施 05.01.2021

英国单日新增新冠确诊病例本周一再创新高，达到近6万例。为应对新冠病毒变种带来的病例激增，英国首相约翰逊宣布英格兰第三次进入全境封锁，为期6周。德国周二也宣布延长并收紧防疫措施。
25.12.2020 *** A mother and child look at the line of trucks parked up on the M20, part of Operation Stack in Ashford, Kent, England, Friday, Dec. 25, 2020. Thousands wait to resume their journey across The Channel after the borders with France reopened. Trucks inched slowly past checkpoints in Dover and headed across the Channel to Calais on Thursday after France partially reopened its borders following a scare over a rapidly spreading new virus variant. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

英国港口大堵车 司机路边过圣诞 26.12.2020

数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。

英国疫情升级，欧洲各国陆续禁飞 21.12.2020

英国出现变种新冠状病毒，传播力比原始毒株高70％。英国首相约翰逊说，伦敦和英格兰东南部等地20日起进入最高级别4级封锁，约三分之一的英格兰人被要求留在家中。此时欧洲各国也陆续传出禁飞英国的消息。疫情加剧下，这个圣诞节对英国民众来说特别难过。
dpatopbilder - 07.05.2019, Großbritannien, Liverpool: Fußball: Champions League, FC Liverpool - FC Barcelona, Halbfinale, Rückspiele, im Anfield Stadium. Jürgen Klopp (M), Trainer von Liverpool, jubelt mit seinen Spielern Mohamed Salah (l) und Virgil van Dijk über den Sieg. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

评论：英国足球成功的腰杆还不硬 11.05.2019

欧洲两大杯赛的4个决赛球队均来自英格兰。德国之声记者Stefan Nestler指出，英国目前的主导地位显而易见，然而其足球成功是否能持续下去值得怀疑。
BRA, 2004: Brandrodung im tropischen Regenwald. [en] [Burnied rainforest. ] | BRA, 2004: Burnied rainforest.

去年全球热带雨林消失面积相当于英格兰 28.04.2019

去年全世界的热带森林继续遭受严重破坏，相当于英国面积的森林被毁。
DEUTSCHLAND, BONN - JULI 01: Symbolfoto zu den Themen Brexit, Britische Pfund Sterling, Finanzmarkt, Börse, etc. Das Foto zeigt eine Geldbörse mit einer britischen 5 Pfund Banknote und einer 1 Pfund Münze (Vorder- und Rückseite). | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像 30.11.2018

2020年起，英国将使用新版50英镑钞票。新版钞票只采用高聚合物，而不再是纸质。英国银行目前正为新版钞票头像征集公众建议——最好是科学家头像。

世界杯英格兰：你不可不知的5件事 10.07.2018
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