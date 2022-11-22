戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰

英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性——无论她的感情生活、她的时尚品味，还是她的乐善好施、她的香消玉殒，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。