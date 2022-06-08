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英格兰是英国的构成国之一，位于大不列颠岛的东南方。
英格兰是英国面积最大，人口最多，经济最发达的一个部分。
在慕尼黑举行的一场英格兰对德国队的比赛前，有英格兰球迷因行纳粹举手礼被逮捕。此前，英格兰队教练曾警告同胞不要在客场“丢人”。
爱尔兰作家斯托克（Bram Stoker）在125年前的今天，也就是1897年5月26日，出版了他的小说《德古拉》。他的灵感来自于英格兰东北海岸的惠特比镇，那里现在已经成为吸血鬼小说迷的朝圣地。
英国王妃戴安娜是英国王储、威尔士亲王查尔斯的前妻，威廉王子和哈里王子的母亲。她是20世纪最受关注的一位女性——无论她的感情生活、她的时尚品味，还是她的乐善好施、她的香消玉殒，时至今日，这些往事仍然为人们津津乐道。
时隔53年，意大利再次夺得欧洲杯冠军。赛后，意大利上下沸腾了。对于英格兰人而言，这则是心碎的一夜。
意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
英国单日新增新冠确诊病例本周一再创新高，达到近6万例。为应对新冠病毒变种带来的病例激增，英国首相约翰逊宣布英格兰第三次进入全境封锁，为期6周。德国周二也宣布延长并收紧防疫措施。
去年全世界的热带森林继续遭受严重破坏，相当于英国面积的森林被毁。
2020年起，英国将使用新版50英镑钞票。新版钞票只采用高聚合物，而不再是纸质。英国银行目前正为新版钞票头像征集公众建议——最好是科学家头像。
科学家在英格兰南部山洞中发现了一组史前人类遗骸，其遗骨具有明显的雕刻痕迹。研究者认为：一些史前人类的食人传统不仅是为了“肉”，也出于“灵”。
在欧洲杯英格兰和俄罗斯之间的小组赛举行期间，马赛的韦洛德罗姆球场上演严重暴力，导致30多人受伤，其中1人生命垂危。欧足联针对俄罗斯方面展开调查。
苏格兰独立公投进入最后倒计时，约400万人选民可在本周四投票选择苏格兰是否脱离大不列颠及北爱尔兰联合王国。本台评论员Daniel Scheschkewitz认为，文化和政治上的巨大差异让苏格兰人完全有理由迈出这历史性的一步。
很长时间都是不可想象的事情现今已有可能：苏格兰或会成为一个独立国家。本台评论员Christoph Hasselbach认为，欧洲并不需要一个新国界。而苏格兰独立不仅会引出一连串问题，也会伤了自身元气。
9月18日，苏格兰将举行全民投票，决定是否脱离英国，实现独立。苏格兰的经济基础，是否能够支撑起一个独立的国家？
一年前，英格兰的一些城镇发生数十年以来最为严重的骚乱。引起暴乱的原因究竟是什么，地方社区因此而受到了怎样的影响？
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