 英格兰实施紧急封锁 德国推出更严措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2021

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时政风云

英格兰实施紧急封锁 德国推出更严措施

英国单日新增新冠确诊病例本周一再创新高，达到近6万例。为应对新冠病毒变种带来的病例激增，英国首相约翰逊宣布英格兰第三次进入全境封锁，为期6周。德国周二也宣布延长并收紧防疫措施。

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

德国决定进一步延长并收紧防疫措施

（德国之声中文网）据德国媒体“明镜在线”报道，德国总理默克尔和各州州长周二（1月5日）就进一步加强防疫措施达成一致。目前的防疫封锁措施将被延长至1月31日。

对于每十万人7天新增感染超过200例的地区，实施一定程度的禁足，在没有特别理由的情况下，人们的活动范围将被限制在方圆15公里以内。

另外，进一步限制人们社交，最多允许与一名家庭成员之外的人（或不同住一处的人）聚在一起，呼吁人们将人际接触降至最少。

德国从12月16日起实行公共生活广泛停摆的抗疫措施。据罗伯特·科赫研究所统计，德国目前每10万人的7天新增感染率为139.6例，远高于可能带来管制放宽的每10万人中新增50例这一数字。

英国紧急实施最高级别管控措施

当地时间1月4日晚上8点，英国首相鲍里斯·约翰逊发表全国电视讲话，宣布英格兰全境从5日起实施最高级别严格管控措施，以阻断迅速蔓延的新冠病毒疫情。管控措施暂定实施6周，至二月中旬再重新进行评估。

新措施包括学校关闭，除看病、购买食品等必需品、锻炼身体以及上班外，不得离开家。

England | Coronavirus | TV Ansprache Boris Johnson

英国首相约翰逊1月4日发表电视讲话，宣布启动第三轮疫情封锁措施

英国是欧洲中受疫情冲击最大的国家之一。单日新增新冠确诊病例不断攀升，本周一达到近59000例。与去年春相比，住院治疗的新冠病人增加了40%。

专家称，在英国发现的变种新冠病毒传播速度比之前加快了50%到70%。约翰逊表示，新变种以“令人沮丧而震惊”的方式传播，如果不对疫情加以控制，英国的全民医疗保健系统部分将在21天内陷入崩溃。他向全民呼吁道：“请您呆在家中，保护我们的全民医疗保健系统，拯救生命。”

第二款疫苗在英投入使用

约翰逊强调，今后几周将是最困难的时期，但他相信已进入斗争最后阶段，“因为随着一针针疫苗注射到我们胳膊里，抗击新冠的斗争将出现有利于英国人民的转变。”

Großbritannien Oxford | Coronavirus | AstraZeneca Impfstoff

82岁的Brian Pinker成为英国首位接种牛津-阿斯利康新冠疫苗的人

英国从12月8日起为民众接种德国生物新技术公司Biontech与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗。迄今该国已有超过100万人完成首剂接种。从1月4日起，英国又开始接种第二款疫苗——牛津-阿斯利康疫苗（Oxford-AstraZeneca）。一为82岁的透析病人成为了首位接种牛津-阿斯利康新冠疫苗的人。

由于疫苗目前供给有限，为让更多人得到首剂疫苗注射，英国已将决定延迟注射第二剂疫苗，两剂疫苗之间的预留时间由21天改为12周。有报道称，证据显示，延迟注射第二剂疫苗可能会让牛津-阿斯利康疫苗更加有效，但尚不清楚对（Pfizer）-BioNTech疫苗是否同样有效，因为实验中没有采取过这样的使用方式。

英国的其他地方政府也采取了类似的严格封锁措施，苏格兰首席部长尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）本周一下午宣布，从次日起在苏格兰实施严格管控措施。学校关闭至2月，居民外出受到严格限制。

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    新冠封锁令下的德国空城

    冷冷清清的柏林购物街

    柏林的选帝侯大街（Kurfürstendamm）商店林立，以往人群熙攘，是柏林最繁华的商业大街。由于政府颁布了严厉的防疫封锁措施，现在这里大部分商店都已关门谢客。

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    新冠封锁令下的德国空城

    圣诞市场空无人烟

    选帝侯大街附近的Breitscheidplatz广场是柏林举办圣诞市场的传统之地。2016年，这里发生了一起严重的伊斯兰极端分子袭击事件，导致12人丧生。现在，警方在这里采取了大规模的安全措施。

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    新冠封锁令下的德国空城

    橱窗风景依旧

    位于选帝侯大街街一端的KDW被认为是德国最著名的百货商场。但如今除了著名的食品部之外，商场的其它部门都被关闭。德国零售业主本应得到一笔补偿金，但是很多零售商现仍在等待政府承诺的12月援助补贴款。

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    新冠封锁令下的德国空城

    汉堡市中心繁华不再

    虽然是德国第二大城市，但汉堡市中心的商业购物区也是人烟稀少，一片凄凉。这里的零售商估计第二次封锁将导致销售额大幅度下降，前提是真的能够按计划在1月10日结束封锁。

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    新冠封锁令下的德国空城

    慕尼黑老城缺少人气

    在巴伐利亚州首府慕尼黑市中心的主要购物街Marienplatz和Stachus，往年这个季节正是人们聚在一起喝圣诞热红酒的时候。如今因在公共场所实行了严格的禁酒令，往日的热闹景象已经不复存在。

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    新冠封锁令下的德国空城

    巴伐利亚入“冬眠”

    夜幕下都巴伐利亚州首府慕尼黑行人稀少，犹如处于沉睡之中。即便是白天，封锁措施也令疫情严重的巴伐利亚失去了以往生机勃勃的景象。据德国电视一台报道，尽管采取了严厉的封锁措施，仍有69%的德国人支持第二次所谓的封锁。

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    新冠封锁令下的德国空城

    重灾区萨克森州

    萨克森州的感染率之高远远超过几乎所有其它联邦州。上周五（12月18日），仅该州鲍岑县（Bautzen）每10万居民在一周内的新增感染病例就达到700多人。县城市中心商业街上的这个圣诞金字塔，似乎并没有给人增添更多的节日气氛。

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    新冠封锁令下的德国空城

    圣母教堂前的警示牌

    萨克森州首府德累斯顿早已规定戴口罩的义务。上周末，该州实施了更严格的防疫措施。为了减少顾客流量，超市只允许出售必要的日常用品。衣服、书籍或玩具等商品不得出售。

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    新冠封锁令下的德国空城

    恍如隔世

    除了从柏林墙修建至1989年被推倒这段时间，勃兰登堡大门前的广场还从未像现在这样冷清。不仅游客稀少，而且每年现场直播的除夕夜庆祝集会和午夜烟花也被取消。由于新冠疫情的原因，除夕夜倒计时聚会今年只能通过电视或电脑手机进行了。

    作者: Friedel Taube


乐然（综合报道）

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