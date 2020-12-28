英格兰实施紧急封锁 德国推出更严措施

英国单日新增新冠确诊病例本周一再创新高，达到近6万例。为应对新冠病毒变种带来的病例激增，英国首相约翰逊宣布英格兰第三次进入全境封锁，为期6周。德国周二也宣布延长并收紧防疫措施。
（德国之声中文网）据德国媒体“明镜在线”报道，德国总理默克尔和各州州长周二（1月5日）就进一步加强防疫措施达成一致。目前的防疫封锁措施将被延长至1月31日。
对于每十万人7天新增感染超过200例的地区，实施一定程度的禁足，在没有特别理由的情况下，人们的活动范围将被限制在方圆15公里以内。
另外，进一步限制人们社交，最多允许与一名家庭成员之外的人（或不同住一处的人）聚在一起，呼吁人们将人际接触降至最少。
德国从12月16日起实行公共生活广泛停摆的抗疫措施。据罗伯特·科赫研究所统计，德国目前每10万人的7天新增感染率为139.6例，远高于可能带来管制放宽的每10万人中新增50例这一数字。
当地时间1月4日晚上8点，英国首相鲍里斯·约翰逊发表全国电视讲话，宣布英格兰全境从5日起实施最高级别严格管控措施，以阻断迅速蔓延的新冠病毒疫情。管控措施暂定实施6周，至二月中旬再重新进行评估。
新措施包括学校关闭，除看病、购买食品等必需品、锻炼身体以及上班外，不得离开家。
英国是欧洲中受疫情冲击最大的国家之一。单日新增新冠确诊病例不断攀升，本周一达到近59000例。与去年春相比，住院治疗的新冠病人增加了40%。
专家称，在英国发现的变种新冠病毒传播速度比之前加快了50%到70%。约翰逊表示，新变种以“令人沮丧而震惊”的方式传播，如果不对疫情加以控制，英国的全民医疗保健系统部分将在21天内陷入崩溃。他向全民呼吁道：“请您呆在家中，保护我们的全民医疗保健系统，拯救生命。”
约翰逊强调，今后几周将是最困难的时期，但他相信已进入斗争最后阶段，“因为随着一针针疫苗注射到我们胳膊里，抗击新冠的斗争将出现有利于英国人民的转变。”
英国从12月8日起为民众接种德国生物新技术公司Biontech与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗。迄今该国已有超过100万人完成首剂接种。从1月4日起，英国又开始接种第二款疫苗——牛津-阿斯利康疫苗（Oxford-AstraZeneca）。一为82岁的透析病人成为了首位接种牛津-阿斯利康新冠疫苗的人。
由于疫苗目前供给有限，为让更多人得到首剂疫苗注射，英国已将决定延迟注射第二剂疫苗，两剂疫苗之间的预留时间由21天改为12周。有报道称，证据显示，延迟注射第二剂疫苗可能会让牛津-阿斯利康疫苗更加有效，但尚不清楚对（Pfizer）-BioNTech疫苗是否同样有效，因为实验中没有采取过这样的使用方式。
英国的其他地方政府也采取了类似的严格封锁措施，苏格兰首席部长尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）本周一下午宣布，从次日起在苏格兰实施严格管控措施。学校关闭至2月，居民外出受到严格限制。
乐然（综合报道）
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