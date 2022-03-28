 英日達成歷史性防衛協議 日相：今日烏克蘭明日東亞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2022

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英日達成歷史性防衛協議 日相：今日烏克蘭明日東亞

日本首相岸田文雄在訪問東南亞後抵達倫敦，這是他任內第一次出訪英國。兩國達成一項歷史性的防衛協議，預計在軍事還有貿易上有更多合作，進一步牽動印太局勢。

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日相岸田文雄5月5日在任內第一次出訪英國。倫敦以皇家空軍飛行以及儀隊表演大陣仗歡迎。

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俄罗斯侵略乌克兰战争重新引发日本有关本国和平主义宪法的讨论。

肖尔茨访问日本畅谈价值观伙伴关系，同其前任默克尔的外交政策显然不同。他周五的长文为其言行进行解释，表达对民主未来的乐观态度。

德国总理肖尔茨4月28日前往日本访问。“明镜在线”及《世界报》皆认为，肖尔茨一改过去德国总理访问亚洲会先前往北京的传统，选择日本作为首站，这是对北京发出的政治信号。

日本首相岸田文雄近日外交行程滿檔，在日本與德國總理肖爾茨會晤後，週五將展開出訪東南亞與歐洲的外交行程。外界分析，俄烏戰爭與中國在東南亞的影響力將是此次出訪重點。

（德國之聲中文網）英國、日本領導人約翰遜（Boris Johnson）及岸田文雄週四（5月5日）在倫敦舉行會談，兩人同意深化雙邊國防關係，並在印太地區進行更密切的軍事合作。

根據法新社，約翰遜在一份新聞稿中說：「首相讚揚了新的原則性互惠協議......並說這是英國和日本之間關係加深的又一象徵。」

英日達成的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement）將允許日本和英國部隊共同部署，在印太地區進行訓練和聯合演習。這也是一項歷史性防衛協議，據英國政府稱，這是日本與歐洲國家達成的第一份此類協議。

東京駐澳大利亞大使山上信吾（Yamagami Shingo）告訴《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald），日本加入澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國和美國五眼情報聯盟的計劃「將在不久的將來成為現實」。

英國、澳大利亞和美國去年9月宣布了一個新的軍事聯盟AUKUS，以在印太地區對抗崛起的中國。現在日本跟英國加強合作，可以看出該區域的局勢變化。

俄烏戰爭牽動東亞

兩人會談關注俄烏戰爭，英國發出的聲明提到：「兩位領導人認為，俄羅斯的野蠻入侵標誌著冷戰後時期的結束，對更廣泛的國際穩定有重大影響。」

岸田說，七國集團（G7）必須表明俄羅斯在烏克蘭的暴力行為會有後果，並說還有大約140人將被列入俄羅斯資產凍結名單，同時出口禁令將擴大到俄羅斯軍事公司。

在日本加入對克里姆林宮的國際制裁後，俄羅斯在5月4日開始禁止包括岸田在內的幾十名日本官員入境。

談到俄烏戰爭，日本首相岸田文雄警告，如果主要大國不作出一致反應，對烏克蘭的入侵可能會在東亞複製。他說，必須維護台灣海峽的和平與穩定。

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約翰遜和岸田文雄也討論了亞洲向綠色能源的過渡，以擺脫對於俄羅斯石油和天然氣的依賴。

根據路透社，岸田文雄在會晤後通過翻譯發言強調，現在是七國集團領導國家更加團結的時候。他說：「分享普世價值的國家之間的合作變得越來越重要。 我們必須與我們的盟友和志同道合的國家合作，絕不容忍透過使用武力改變現狀的單邊企圖。在印太地區，特別是在東亞。」

他甚至說：「烏克蘭可能是東亞的明天。」他也重申日本的立場，提到台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要。

岸田表示：「日本堅持其立場，期望通過對話和平解決圍繞台灣的問題。並將從這個角度仔細觀察局勢。」

推進貿易交流

英國脫歐後，把目光投向印太地區，以尋求更多貿易機會。英國在去年2月申請加入由11個國家組成的亞太自由貿易集團，並在2020年10月與日本簽署了一項自由貿易協議。

根據英國官方發出的聲明，在談到英國和日本之間的貿易關係時，約翰遜歡迎日本在英國各地的投資，並表示他已任命議員克拉克（Greg Clark）為英國新的駐日貿易特使，以進一步加強經濟聯繫。

英國表態將很快取消自2011年福島第一核電廠事故以來對一些食品的剩餘限制，兩位領導人還在會晤期間都品嚐了來自該福島的爆米花。

法新社報導，英國食品標準局去年12月表示，科學家們認為，取消對福島食品的限制，如一些魚類、野生蘑菇和蔬菜，對英國消費者的輻射風險可能會增加，但是在可以忽略的數值內。

（法新社、路透社）

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