英日将签署防务协议 大幅提升军事合作

（德国之声中文网）来自唐宁街十号的消息称，英日两国首脑一月十一日举行会晤时，将签署一项"意义重大"的新防务协议。该协议为英日双方相互向对方领土派驻军队，进行训练和采取其他行动奠定了法律基础。苏纳克（Rishi Sunak ）首相办公室表示，这是"一个多世纪以来，英日两国间最重要的防务协议。"

英国首相苏纳克表示："过去十二个月当中，我们为推进、巩固和加深英日关系书写了新的篇章。这项互惠协议对我们两个国家都具有重大意义，它将推动我们在印太地区的合作，并凸显我们为加强经济安全所付出的努力。"英日防务协定的谈判于2021年开始启动，签署仪式则将在具有历史意义的伦敦塔举行。

去年一月，日本就已同澳大利亚签署了类似的协议。为了应对中国日益增长的压力，前不久，日本还修正了该国的防务及安全政策。

国际战略研究所高级研究员格雷汉姆（Euan Graham）对法新社表示，该协议对"英日两国防务合作关系来说，是向前迈出的重要一步。"

迄今为止，英日两国军舰和战机互访，每次都需要履行复杂的外交手续，而随着防务协定的签署，双方军队合作将获得"常规框架"。格雷汉姆说："今后驱逐舰访问日本横须贺，军队或皇家海军同日本两栖部队共同训练，将会容易很多。"

依据日本战后制定的和平主义宪法，日本只限拥有用于自卫目的的军事力量。但日本政府上个月通过了在2027年前将军备开支提升至国民生产总值2%水平的计划。迄今为止，军备开支在国民生产总值中的占比为1%。日本方面还发出警告称，中国对日本的安全构成了"前所未有的挑战"。

英国的对华路线也在变得更为强硬。苏纳克曾在去年十一月表示，北京已对英国的价值观和利益构成了"制度性挑战"。

上个月，英国、意大利和日本共同宣布，三国将联合从事战斗机的研发。根据这项"全球战斗航空计划 " （Global Combat Air Programme），上述三国将融合各自在隐身和高科技传感器等尖端空战技术领域的能力，在2035年前推出首批新型战斗机。去年，一艘英军舰艇还首次参与了美日定期举行的"利剑"联合军演。

目前，日本首相岸田文雄正在同七国集团各盟友展开聚焦安全政策的会谈，并将于本周五同美国总统拜登举行会晤。此前，岸田文雄在巴黎同法国总统马克龙就加深双边关系达成共识，马克龙总统还承诺，法国会继续参与太平洋的共同行动，并对遏制朝鲜挑衅提供"不遗余力的支持"。

作为今年七国集团的轮值主席，岸田文雄承诺，七国集团将会继续对乌克兰提供支持。一般认为，周三同英国首相苏纳克的会谈中，日英领导人也会讨论俄乌战争的局势。

（法新社）

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