英文媒体看二十大开幕：习近平将带领中国对抗西方

(德国之声中文网)美国《华尔街日报》一篇题为「习近平确立了以自身为中心的雄心壮志」(China's Xi Jinping Stakes Out Ambitions, With Himself at the Center)的报导写到:中国领导人习近平将自己塑造成一位中国在克服逆境时所必需的果断掌舵者。

习近平在报告中表示未来需要「增强忧患意识,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验」,文章指出,「习近平向大会提交的报告代表着:在国内继续实行他的强硬统治,在国外更坚定地展现权力,包括让军队做好作战准备等。」

文章也指出,在美国立法打击中国半导体产业的背景下,习近平在本次大会也宣扬了他所谓的「中国式现代化」,加倍强调其党领导的经济规划和发展计划,呼吁中国要能经济自力更生、开发能够满足国家战略需求的高端技术。

《华尔街日报》另一篇题为「习主席的思想」(The Thoughts of Chairman Xi)的评论写道:「今年世界上最重要的选举根本就不是选举,它是一次加冕仪式。」评论点出:「等到本周二十大尾声,习近平的第三个五年任期成为定局之时,也就代表中国这种结合侵略性的民族主义和共产主义意识形态,是对自由世界的最大威胁,这几乎确立了中美对抗时代的到来。」

「这么说很遗憾,不仅是因为与中国的战争将是一场大灾难。20世纪80年代初,当中国在邓小平领导下开始改革项目时,人们有理由期待中国抛弃其血腥的共产主义历史。随着2000年代改革的继续和中国生活水平的提高,中国或许也可以遵循其他东亚国家的道路,随着中产阶级的增长而演变成民主国家。但中国的共产党从未像台湾、韩国、印尼和菲律宾的独裁者那样放弃对权力的控制。」

评论接着写道:「十年间,习近平先生粉碎了所有异议,强加了庞大审查制度,并建立了超出东德史塔西想象的侵扰性监控制度。他抹去了中国承诺给香港的50年自治权,并使新疆成为维吾尔人的拘禁营地。」

「他还让共产党恢复了对经济的控制权,使几十年的市场改革出现了倒退。大型私营企业受到政治控制,国有企业在资本分配方面获得优先权。」

评论还指出,习近平抛弃了中共过去数十年韬光养晦的克制态度,开始对外表现强势,与多国发生领土争端,并对台湾施以军事威胁。

「所有这些都是为习近平的观点服务的,即共产主义中国注定要取代美国成为世界的主导力量。他在二十大开幕讲话中称『中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择』,即替代民主的西方。」

英国《卫报》的报导「习近平对中国未来五年的展望」(Xi Jinping's vision for China's next five years)提到:在对台政策方面,习近平没有对北京的长期立场「和平统一」做出任何重大改变,也重申必要时将使用武力。

不过,报导指出习近平以「咄咄逼人的语气」对美国的「干涉」进行了几乎不加掩饰的攻击:「解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来决定。」卫报也注意到,在完整的二十大报告全文中:「统一」仍然是习近平实现中华民族「伟大复兴」的历史必然,他希望在2049年前完成这一目标。

習近平二十大談台港

在外交方面,习近平提及「坚持发扬斗争精神」,报导认为,这可能是习近平将继续采取「积极的、扩张主义的外交政策」,加深中国日益增长的全球影响力的一个信号。

美国《华盛顿邮报》刊登题为「习近平主政无法掩盖他的弱点」(Xi's moment of dominance can't hide his weakness)的评论。

作者在开头写道:「可以把正在北京召开的二十大视为马列主义版本的教皇会议,抛开红衣主教的长袍和梵蒂冈的仪式,你仍然可以看到一个被神秘笼罩的不透明世界。」

「在习近平的领导下,中国的政权看起来和感觉上更像一个人的独裁政权,这并不是巧合。在共产党的整个机构中,习近平在有影响力的职位上安插了忠诚的副手。」

评论推测:「本周的会议将巩固习近平的政治胜利。但他的控制力和权力却无法解决共产党领导层在国内外面临的不确定性。中国的经济正处于一代人的放缓之中,部分受到习近平的『清零政策』以及对私营部门的控制所影响。同时,中国的全球形象也因习近平的强硬民族主义和中国政府在世界舞台上的霸凌行为而受到损害。」

作者在结尾留下伏笔:「本周的习近平可能显得至高无上,但随着国家面临着日益严重的困境,他的处境可能正慢慢产生变化。」

英国《金融时报》的报导「习近平在推动『伟大复兴』中转向与西方对抗」(Xi Jinping steers towards confrontation with west in 'great rejuvenation' push)指出:习近平打算引导中国走向与西方对抗的道路。

文章提到:习近平周日在二十大上讲话,不仅自夸他的政府在抵制外国干涉和维护中国 「尊严」和「核心利益」方面取得的成功;还批评了美国及其盟友,「吹嘘他领导下的中国对霸权主义和强权政治采取了明确的立场,在面对霸凌时毫不动摇」。

在习近平发表此言的同时,正值中国和西方国家之间的关系降到历史最低点。作者指出:「然而,习近平拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵,或利用其重要的影响力游说普京结束战争,这有可能破坏北京在非西方国家心中的地位。」

报导作者认为:二十大之后,对习近平权力的巩固将加剧冲突升高的风险,不仅在乌克兰,台湾周边的紧张局势也会持续升级。

图说中共二十大 2340名代表出席 各界瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会(中共二十大)10月16日上午10点在北京人民大会堂开幕。大会由中共中央政治局常委李克强主持,到会的代表、特邀代表合计共2340名。在二十大闭幕后,将召开20届一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议,选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后,新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

图说中共二十大 中共中央总书记习近平宣读二十大报告 中共中央总书记习近平在二十大开幕式上宣读的报告全文总共72页。媒体报道称,习近平宣读报告的时间约为1小时45分钟,并未读完二十大报告全文,而只是挑重点宣读。他在报告中提到:“解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。”但不排除对“极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动”使用武力。台湾总统府对此回应表示,中华民国是主权独立国家,民主自由是台湾人民的信念与坚持;台湾的主流民意也清楚表达,“我们坚定拒绝一国两制”。

图说中共二十大 4名退休正国级中共元老缺席 前中共总书记胡锦涛坐在主席团第一排习近平左侧座位上。香港《明报》报道称,受邀出席大会的18名在世中共元老(退休正国级领导人)中,江泽民、朱镕基、吴邦国、罗干等人缺席。出席中共二十大开幕式年纪最大的代表是105岁的中共元老宋平。

图说中共二十大 中国前副总理张高丽公开露面 路透社报道称,一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。去年11月2日,中国著名网球运动员彭帅在新浪微博发文,自我披露同中国前政治局常委兼前副总理张高丽的特殊性关系。这篇文章在微博上存在20分钟后被微博官方删除,同时彭帅的微博账号亦被禁言,相关关键字成为敏感词汇。这一事件引起国际舆论广泛关注。后来彭帅在接受新加坡媒体采访时否认自己遭到过性侵,并表示自己“没有受到监视,一直都很自由”。现年75岁的张高丽从未公开对这一事件做出回应。

图说中共二十大 防疫升级,境外记者人数减半 由于近期北京疫情升温,据北京市疾控中心指出,除了原来的三天两检,七日内不聚会等规定,也对进返京人员新增了居家健康监测三天的新措施。前往采访二十大相关消息的媒体也多少受到影响,本届会议境外记者报名参加人数共有约900名,仅为十九大一半,据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

图说中共二十大 北京加强安全警戒 10月13日,北京海淀区四通桥上悬挂起两幅巨幅抗议标语,抗议中国现行的防疫封控政策并要求罢免中国国家主席习近平。在中国,直接针对最高领导层的公开抗议非常罕见。该事件发生之后,社交媒体上传出的一些照片称,一些有身着印有“中国民兵”、“志愿者”字样的守卫在北京各立交桥上站岗或附近驻扎,以防范类似事件再次发生。



(摘编自其他媒体的内容,不代表德国之声的立场或观点)

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。