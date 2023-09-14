 英政府禁裝中國監視器 下議院批准新法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2023

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英政府禁裝中國監視器 下議院批准新法

海康威視、大華等企業生產的中國製監視器，在英國引發安全疑慮。英國下議院通過了新法，若該法在上議院也通過，英國政府機構將進一步禁用中國監視器，現有的也必須通通拆除。

圖為澳洲雪梨一處大華生產的監視器。（資料照）

圖為澳洲雪梨一處大華生產的監視器。（資料照）

（德國之聲中文網）英國議會下議院週三（9月13日）批准一項新法，禁止政府大樓和軍事基地安裝中國的監視器設備。依照新規定，政府機構將撤除大批中國的監視器。新法仍需送交上議院批准，才會正式成為法律。

倫敦智庫中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）主任古德曼（Sam Goodman）說，這項法律將邁出新的一步，讓海康威視和大華在英國的存在「成為歷史」。

海康威視和大華並未立即回覆路透社的置評請求。海康威視此前曾表示，稱其為國家安全威脅的指控是「完全錯誤的」。大華則稱，該公司替英國客戶提供服務6年來，一直遵守所有法律。

此前，英媒報導，一名曾任英國議會研究員的男子涉嫌替中國從事間諜活動，因而在今年3月被捕。該男子發聲明否認自己是間諜，但他被捕的消息已促使英國議員呼籲政府對中國採取更強硬的立場。中國外交部則反駁，稱間諜指控是「反華政治操弄和惡意詆毀」。

現狀如何？

出於隱私疑慮，英國議員此前便呼籲禁止銷售、使用中國部分國有企業海康威視和大華的監視器。根據英國政府的獨立專員調查，英格蘭和威爾士至少有三分之一的警力使用海康威視製造的監視器。英國政府已承諾，每年將向議會通報已拆除的攝像頭數量，以便議員追蹤相關進展。

圖為上海一處由海康威視生產的監視器。（資料照）

圖為上海一處由海康威視生產的監視器。（資料照）

去年11月，英國政府以安全風險為由，要求各部門停止在敏感建築上安裝中國製監控攝像頭。英國內閣大臣道登（Oliver Dowden）當時提交給議會的書面聲明寫道，「有鑑於這些系統對英國的威脅，以及日益增強的能力和連接性，這些系統需要受到額外的控制」。

今年2月，澳洲政府亦下令拆除政府大樓內的中國製監視設備。當時中國政府指責澳洲「濫用國家力量歧視和打壓中國企業」，並呼籲澳洲「為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境」。

（路透社等）

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