英政府欲同新疆主席会谈 议员发出警告

（德国之声中文网）根据英国外交部的一封电子邮件显示，今年初新上任的新疆维吾尔自治区人民政府主席吐尼亚孜（Erkin Tuniyaz）下周将访问英国，随后将前往欧洲其他国家，和“利害关系人”会面讨论“新疆的情况”。

英国外交部透过电子邮件，将会面的消息告诉了相关的社会运动人士，盼避免抗议活动。英外交部在信中写道，“新疆主席（艾尔肯·吐尼亚孜）计划下周访问英国。我们已经同意和他进行高级别的会晤，并打算藉此机会，敦促中国改变对特定议题及个案的做法”。

吐尼亚孜以强烈捍卫北京在新疆的“去激进化”政策，尤其是使用一些类似集中营的拘留设施而闻名。中国官方称这些拘禁营为“教育培训“中心。

2021年吐尼亚孜受到美国制裁，美财政部表示，他任内“有1百多万维吾尔族人及其他穆斯林少数民族被拘押”。

属于对华政策跨国议会联盟（IPAC）的英国国会议员，对英国外交部要求和新疆高级官员会谈，表示“不能理解”，因为此人被他们认定为“在迫害维吾尔族人方面发挥核心作用”，跟这样的人见面是不合适的。

英国IPAC包含来自保守党、工党和自由民主党的国会议员，他们呼吁英国政府，“取消任何官方的邀请，并就此一令人无法理解且伤人的错误判断，对英国维吾尔族群道歉”。

英国议会曾于2021年投票通过不具约束力的动议案，认定中国对维吾尔族人的政策构成“种族灭绝”。中方对此坚决反对，表示动议案“罔顾事实与常识，蓄意抹黑攻击中国”。

面对下议院外交事务委员会要求将新疆人权问题宣告为“种族灭绝”的建议，英国政府表示拒绝。英国外交部也反对“种族灭绝”的说法，主张只有法院才能确定新疆相关问题是否构成上述行为。英外交部还认为有必要和中国官方接触及对话。

发出强烈信号还是 “软弱无力”？

周四（2月9日），英国政府为可能与新疆维吾尔自治区主席的会面做了辩护。外交大臣里奥·多彻蒂（Leo Docherty）在回答议会提出的一个紧急问题时向愤怒的议员们表示，吐尼亚孜计划下周访问英国，但英国政府没有邀请他来，也没有确认他是否真的会来，“我们估计吐尼亚孜将持外交护照旅行，但他尚未获得签证。”

多彻蒂还表示，如果吐尼亚孜来访，可能会与英国外交部官员会面。“我们判断这可能是一个向参与新疆治理的人发出强烈信号的机会”，多彻蒂说，“我们必须准备使用外交渠道来实现这一目标，因此官员们将准备向他提供一次会面”，但是，“在任何情况下，都不会是一场部长级会议。”

要求议会提出上述紧急问题的前保守党领袖、北京批评者伊恩·史密斯爵士(Iain Duncan Smith)批评政府的行动 “软弱无力”，并呼吁对吐尼亚孜进行制裁。他说，“外交部这种软弱的回应隐藏了一些情况，不是说他们邀请此人来这里，而是他们明确表示，当他来到这里时，当然会欢迎他并和他见面。”

史密斯爵士说，“这是中国政府的一次宣传战。一个绝对宣称什么都没发生的人，才不会在意某个外交部官员告诉他‘现在必须停止这一切 ’。”

（卫报、路透社、法新社等）

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