 英政府欲同新疆主席会谈 议员发出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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时政风云

英政府欲同新疆主席会谈 议员发出警告

据英国《卫报》周三（8日）报道，英国外交部透露，新疆维吾尔自治区主席下周将访问英国，英方同意与他会谈。消息一出，震惊反对中国新疆政策的英国跨党派人士。英国政府为可能的会面做了辩护，批评者则警告这是中国政府的一次宣传战。

英外交部透露，英方同意和受美国制裁的新疆维吾尔自治区主席会谈。

英外交部透露，英方同意和受美国制裁的新疆维吾尔自治区主席会谈。

（德国之声中文网）根据英国外交部的一封电子邮件显示，今年初新上任的新疆维吾尔自治区人民政府主席吐尼亚孜（Erkin Tuniyaz）下周将访问英国，随后将前往欧洲其他国家，和“利害关系人”会面讨论“新疆的情况”。

英国外交部透过电子邮件，将会面的消息告诉了相关的社会运动人士，盼避免抗议活动。英外交部在信中写道，“新疆主席（艾尔肯·吐尼亚孜）计划下周访问英国。我们已经同意和他进行高级别的会晤，并打算藉此机会，敦促中国改变对特定议题及个案的做法”。

吐尼亚孜以强烈捍卫北京在新疆的“去激进化”政策，尤其是使用一些类似集中营的拘留设施而闻名。中国官方称这些拘禁营为“教育培训“中心。

2021年吐尼亚孜受到美国制裁，美财政部表示，他任内“有1百多万维吾尔族人及其他穆斯林少数民族被拘押”。

属于对华政策跨国议会联盟（IPAC）的英国国会议员，对英国外交部要求和新疆高级官员会谈，表示“不能理解”，因为此人被他们认定为“在迫害维吾尔族人方面发挥核心作用”，跟这样的人见面是不合适的。

英国IPAC包含来自保守党、工党和自由民主党的国会议员，他们呼吁英国政府，“取消任何官方的邀请，并就此一令人无法理解且伤人的错误判断，对英国维吾尔族群道歉”。

英国议会曾于2021年投票通过不具约束力的动议案，认定中国对维吾尔族人的政策构成“种族灭绝”。中方对此坚决反对，表示动议案“罔顾事实与常识，蓄意抹黑攻击中国”。

面对下议院外交事务委员会要求将新疆人权问题宣告为“种族灭绝”的建议，英国政府表示拒绝。英国外交部也反对“种族灭绝”的说法，主张只有法院才能确定新疆相关问题是否构成上述行为。英外交部还认为有必要和中国官方接触及对话。

维吾尔族人和英国穆斯林组织去年在中国驻伦敦大使馆对面抗议中国政府。

维吾尔族人和英国穆斯林组织去年在中国驻伦敦大使馆对面抗议中国政府。

发出强烈信号还是 “软弱无力”？

周四（2月9日），英国政府为可能与新疆维吾尔自治区主席的会面做了辩护。外交大臣里奥·多彻蒂（Leo Docherty）在回答议会提出的一个紧急问题时向愤怒的议员们表示，吐尼亚孜计划下周访问英国，但英国政府没有邀请他来，也没有确认他是否真的会来，“我们估计吐尼亚孜将持外交护照旅行，但他尚未获得签证。”

多彻蒂还表示，如果吐尼亚孜来访，可能会与英国外交部官员会面。“我们判断这可能是一个向参与新疆治理的人发出强烈信号的机会”，多彻蒂说，“我们必须准备使用外交渠道来实现这一目标，因此官员们将准备向他提供一次会面”，但是，“在任何情况下，都不会是一场部长级会议。”

要求议会提出上述紧急问题的前保守党领袖、北京批评者伊恩·史密斯爵士(Iain Duncan Smith)批评政府的行动 “软弱无力”，并呼吁对吐尼亚孜进行制裁。他说，“外交部这种软弱的回应隐藏了一些情况，不是说他们邀请此人来这里，而是他们明确表示，当他来到这里时，当然会欢迎他并和他见面。”

史密斯爵士说，“这是中国政府的一次宣传战。一个绝对宣称什么都没发生的人，才不会在意某个外交部官员告诉他‘现在必须停止这一切 ’。”

（卫报、路透社、法新社等）

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