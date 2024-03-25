 英政府批评中国黑客攻击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2024

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政治

英政府批评中国黑客攻击

英国政府周一就针对该国选举委员会以及议员的黑客攻击作出谴责。这些黑客行动被认为与中国政府有关。相关个人和公司受到制裁。

Cyberkriminalität | Symbolbild

英国选举委员会和议员称受到与中国政府有关的黑客攻击

（德国之声中文网）英国政府官员周一宣布具体措施，制裁与黑客行动有关的组织和个人，--这些黑客行动被认为与中国政府有牵连。其中对英国选举委员会的一次黑客攻击可能涉及数千万英国选民的信息。此外，英国议员也受到黑客攻击，他们曾公开批评中国

据路透社报道，与中国政府有关联的两名个人和一家公司受到制裁，他们被指控对英国官员、政府机构和议员进行了网络攻击。

去年8月，英国选举委员会宣布，确认曾于2022年10月遭受一次黑客攻击，并称"敌对行动方"最初从2021年起入侵了其系统。

英国选举委员会当时表示，所涉及的数据包括注册选民的姓名和地址。不过，大部分是公开信息，拥有这些信息不大可能影响选举结果。

英议员：黑客假冒他的身份给联络人写邮件

周一早些时候，三名议员向媒体表示，一段时间以来，他们受到"从中国而来的骚扰、假冒和黑客攻击企图"。前保守党领袖邓肯史密斯（Iain Duncan Smith）举例说，黑客假冒他的身份使用虚假邮件地址给他的联络人写信。

这几位议员是"对华政策跨国议会联盟"（IPAC）的成员。该联盟由多国议会成员组成，旨在应对北京日益增长的影响力以及被视为侵犯人权的行为。

英国副首相道登（Oliver Dowden）周一晚些时候向议会发表声明。

此前，首相苏纳克重申，中国在海外的行动愈来愈强势，是"对我们经济安全最大的基于国家的威胁"。

"我们采取措施自我防护，这是对的，也是我们正在做的"，他没有提及细节。

Symbolbild China Cybersecurity

与中国政府有关的公司和个人受到制裁

中国外交部：停止散播"虚假信息"

中国外交部发言人在周一的例行记者会上表示，网络攻击"调查和定性"时，应有充分客观证据，而不是"抹黑他国"。外交部发言人林剑称，不能将网络安全问题政治化，"希望各方停止散播虚假信息"。

他同时表示，中国反对非法单边制裁，将坚决维护自身合法权益。

（美联社、路透社、德新社）

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