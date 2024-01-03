 英援乌克兰扫雷舰 被土耳其拦路叫停 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2024

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时政风云

英援乌克兰扫雷舰 被土耳其拦路叫停

英国提供给乌克兰的两艘扫雷舰将不被允许穿越土耳其海峡进入黑海。英国皇家海军上个月表示，将向乌克兰海军提供扫雷舰，以加强其海上防御。

土耳其博斯普鲁斯海峡资料图片

土耳其博斯普鲁斯海峡资料图片

（德国之声中文网）北约成员国土耳其表示，扫雷舰将不被允许通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡进入黑海，因为这违反《蒙特勒公约》。土耳其总统府在社交媒体X上表示：“我们已经通知了相关盟友，只要战争继续下去，由英国援助给乌克兰的扫雷舰将不被允许通过土耳其海峡进入黑海”。

英国《独立报》报道，英国皇家海军上月宣布将向乌克兰海军提供两艘扫雷舰， 英国国防大臣格兰特·沙普斯（Grant Shapps）宣布这个消息的时候还表示，强大的海上力量是抵抗俄罗斯入侵并保护黑海谷物和钢铁船运的关键。

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土耳其在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后启动了1936年出台的《蒙特勒公约》。该公约规定对交战方的军舰关闭海峡，返航回本国基地的舰船可以豁免。而非交战方的军舰在战时可以穿越海峡。不过公约也指出，如果土耳其认为自己有卷入战争的危险，安卡拉有权决定所有军舰的最终通过权。

土耳其总统府表示，土方公正地执行了《蒙特勒公约》，以防止危机升级。俄乌战争中，安卡拉与基辅和莫斯科都保持着良好的关系。

 

（路透社等）

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