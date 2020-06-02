英拟扩BNO入籍权 日倡吸纳香港金融人才

（德国之声中文网）「港版国安法」压境，英国作为香港前宗主国，或进一步为逃亡港人开放大门。香港网媒「Hong Kong Free Press」周二（16日）披露英国内政大臣巴特尔（Priti Patel，港称彭黛玲）上周五（12日）致首相约翰逊的信件，建议向英国国民海外（BNO）国籍持有人及其家属提供明确入籍途径，这被视为BNO平权的重要一步。

彭黛玲在信中倡议，BNO持有人的受养人，包括配偶丶伴侣及18岁以下子女可以进入英国和居留，定居5年後另加1年可申请成为英国公民，其间可就业就学，但要自给自足，不需依靠公帑福利生活，一旦触犯刑事罪行将被驱逐出境。

申请资格方面，她认为应该尽量宽松，过程简单透明，不会设申请人数上限。申请人需自行支付签证丶定居及入籍等费用，同时缴交健康税。

不过信中明言，没有BNO的港人将不符合资格，意味1997年7月至2002年间出生而没有BNO的一群，因已届成年，即使父母持有BNO也未能受惠。

民主党吁扩权至97后出生者

一直关注BNO平权问题的香港民主党国际事务委员会主席刘慧卿对消息感到高兴，认为英国政府内部就议题已有共识，但申请资格及手续等问题仍需要厘清，会再跟进。

民主党周二（16日）已去信彭黛玲，促请英方履行《中英联合声明》的责任，给予香港BNO持有人居英权。该党形容，BNO是香港局势转差时的「逃生門」、「救生艇」，希望英方能另设机制帮助1997年主权移交後出生的香港人，例如升学和工作签证，提供居留途径，同时促请英方厘清，香港人如因过去多月被捕及政治检控，会否影响有关申请。

香港目前约有300万人持有BNO，约翰逊早前表明若北京落实「港版国安法」，英国政府会更改移民政策，容许持BNO的港人延长签证至12个月，期间可以续期及在当地工作或入学，为取得英国公民身份铺路。

英国外相拉布（Dominic Raab，港称蓝韬文）其后在英国国会接受质询时更称，曾与「五眼联盟」（英丶美丶加丶澳丶新西兰）讨论一旦港人大逃亡，可否共同分担接收港人。

日草拟法案吸纳香港金融界

另一方面，日本执政自民党周三（17日）召开外籍劳工特别委员会的内部会议，委员长兼参议员片山皋月证实，该党正草拟法案文件，寻求吸引外国高技术劳工加入东京金融业界，并承认提案有考虑到香港及东亚的紧张局势、「吸引金融家到东京向来是我们长期的难题」，他透露提案最快周四（18日）出炉。

日本首相安倍晋三上周四（11日）在上议院预算案会议称，日本一直欢迎包括香港在内的专业外国人才，并将继续积极地吸引专才。他强调，对东京来说，保持金融业的吸引力至关重要，需要更多人才将东京变成国际金融中心。

美众院提案：列港人为第二类优先难民

美国方面，《东方日报》报导有消息指，美国众议院8名跨党派议员将提出《Hong Kong Airlift Act》法案，要求国务院将因政治理念遭迫害的香港前线示威者及其家属等，列为「第二类优先难民」，简化他们申请难民资格的程序。

驻华盛顿港人组织HKDC发言人表示，有关法案的对象是曾参与反送中运动丶或抗议中国政府侵犯香港高度自治相关示威的社会领袖及示威者，也包括急救员丶记者丶义务律师，以及被起诉、拘留或定罪的抗争者。若被列为第二类优先难民，有关人士将可在驻港美国领事馆及其他国家的美国领事馆，甚至台湾的美国相关机构申请难民资格。

台料将公布人道救援方案

至于台湾，陆委会今日（18日）当地时间下午4时将举行记者会，公布「香港人道救援方案」。

总统蔡英文早前曾表示将根据《港澳条例》制定有关专案，原定上周四（11日）出炉，惟当天没有下文，消息称行政单位内部还在商讨细节。

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李澄欣/邹宗翰（综合报导）