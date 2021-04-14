英情报高官：中国是特别威胁  西方或面临“清算时刻”

（德国之声中文网）英国情报机构——政府通讯总部（GCHQ）主任杰里米·弗莱明（Jeremy Fleming）表示，如果西方国家不采取行动应对威胁，就有可能面临将一些技术控制权拱手让给中国和俄罗斯等国的风险，这些技术对互联网安全和经济繁荣至关重要。

据美联社报道，弗莱明周五（4月23日）在伦敦帝国学院（Imperial College London）发表演讲时还指出，“重要技术领先地位正在东移”，并引发了利益和价值观的冲突。

中国或“控制全球操作系统”

这位情报机构高官认为，中国是一个特别的威胁，因为中国的“规模和技术力量意味着它有可能控制全球操作系统”。弗莱明说，中国很早便接受了新兴技术，中国也“对网络空间的未来有竞争愿景”，而且它在围绕国际规则和标准的辩论中发挥着影响力。

弗莱明补充道，像中国这样拥有“狭隘价值观”的国家，有可能把其价值观嵌入世界最终依赖的技术标准中，并利用国家权力控制和支配技术市场，把它们变成地缘政治竞争的舞台。

“清算时刻”

在弗莱明看来，如果不加以控制，外国对手可能会威胁互联网的设计和自由。他以新兴技术的安全性为例：“智慧城市”传感器原本用于更有效地管理服务或数字货币，有可能被用于数据收集或其他违背开放和民主社会的侵入功能。

弗莱明还强调，英国和其他西方国家正面临“清算时刻”。他表示：“规则的变化并不总是受政府控制”，“如果不采取行动，我们未来的繁荣和安全所依赖的关键技术将不会由西方塑造和控制，这一点已变得愈发明显。”

中方回应

在弗莱明发表演讲之前，路透社已援引其公布的演讲稿文本做出相关报道，并称他的表态是“罕见的直白”。据该通讯社称，弗莱明还表示，俄罗斯仍然是西方面临的“最大直接威胁”，但中国在科技领域的长期主导地位构成了更大问题。他如此形容道：“俄罗斯在影响天气，中国则在塑造气候。”

在中国外交部周五当天举行的例行记者会上，有记者提到：“英国政府通讯总部负责人可能会在今日的演讲中谈及中、俄等国对网络安全自由构成威胁、西方国家必须采取措施应对等内容。” 中国外交部发言人赵立坚就此回应称：“英方有关言论毫无根据，也毫无道理。我想强调的是，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应基于充分证据，不能无端猜测。”

赵立坚接着强调，事实上，美国、英国等西方国家才是“黑客帝国”、“窃听帝国”。“中方坚决反对任何机构或国家借网络安全问题向中国泼脏水，或服务于其政治目的”。

据路透社介绍，英国政府通讯总部负责从全球收集通信信号，识别并干扰对英国有威胁的通信。该部门与美国国家安全局以及澳洲、加拿大和新西兰的情报机构关系密切。这五个国家共同组成“五眼联盟”。

（美联社，路透社）

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