 英情报首长聚焦中俄间谍威胁 中大使吁扩大合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2021

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英情报首长聚焦中俄间谍威胁 中大使吁扩大合作

英国情报首长13日警告该国人民，应该像对待恐怖主义一样堤防来自中国与俄罗斯的间谍威胁。同日，中国驻英大使则重申中国不是英国的对手，称双方应扩大合作。

Flaggen von China und Großbritannien

中国与英国近日来因在多个议题上有歧见，导致双方关系越来越紧张。

(德国之声中文网) 英国军情五处处长麦卡勒姆（Ken McCallum）13日告诫英国民众，要像对待恐怖主义一样警惕来自俄罗斯和中国的间谍威胁，并警告说外国间谍正试图窃取英国的技术丶挑拨离间和攻击基础设施。

近20年前，美国的9/11恐怖攻击使应对恐怖主义成为西方情报机构的最大优先事项，大量资源集中在对抗来自本土和外国激进分子的威胁上。但是，俄罗斯和中国的日益强硬，使西方最强大的谍报人员的部分注意力转回到老式的反情报上。

DW.COM

英国国会议员周四提交报告，呼吁政府支持抵制2022年北京冬奥会，以就新疆维吾尔族及其他少数民族遭到“种族灭绝”向中国施压。

英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？

英国媒体报道，随着中国间谍活动越趋频繁，英国军情五处、军情六处等机构将招募会说中文的人才参与情报活动。

麦卡勒姆13日在一场于军情五处总部发表的演说中指出，英国情报部门已经掌握了1万种外国间谍试图操纵英国普通人的伪装方法。他说，外国间谍活动可能产生的后果包含「令人沮丧和不便，到使人丧失生计，甚至可能丧失生命」。

他说：「随着时间的推移，我们必须建立与多年来我们在恐怖主义方面所做的相同的公众意识推广和对国家威胁的抵御能力。」

英国情报人员长期认为，中国和俄罗斯一直在寻求窃取商业敏感数据和知识产权，以及干预政治和散播错误信息。反观，北京和莫斯科则认为，西方被一种对阴谋的偏执所笼罩。俄罗斯和中国都否认他们在国外有寻求窃取技术，进行网络攻击或挑拨离间等行为。

麦卡勒姆认为英国全国都应该对外国间谍活动的威胁保持警惕。他说：「我们看到英国优秀的大学和研究人员的研究成果被窃取或复制；我们看到企业因失去他们苦心经营的优势而被掏空。」

麦卡勒姆补充道：「只要有半点机会，敌对的行为者就会抹杀掉英国多年投资、耐心研究而来的成果。这件事正不断在发生并且影响到我们所有人、影响到英国的工作、英国的公共服务，以及英国的未来。」

中国大使：中国不是对英国的挑战

同日，中国驻英大使郑泽光对外表示，中国不是英国的威胁或对手，所以双方应该扩大合作。他说：「一个走新的中国特色社会主义现代化道路的中国，只会为世界创造更大的机遇。中国不是对英国的挑战，也不是英国的威胁或对手。」

路透社在报导中分析，中国作为全球领先大国的崛起被认为是近期最重要的地缘政治事件之一，但中国的崛起让美国感到不安。拜登上任後将中国作为主要的战略竞争者，并发誓要对抗中国的「经济虐待」，并反击侵犯人权的行为。

北京也一再反击，认为是西方大国企图遏制中国发展。北京说许多大国在多年羞辱中国之后，仍然抱有一种过时的帝国心态。

(路透社等) 

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