 英情报机构：用不用华为无关英美合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2020

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英情报机构：用不用华为无关英美合作

英国国内情报机构军情5处认为，若伦敦作出让华为参与英国5G网络建设的决定，并不会影响英美情报部门之间的关系。

England MI5 in London (picture alliance/dpa/EPA/H. Villalobos)

英国军情5处: 用华为不影响美英情报合作

DW.COM

美国国安顾问奥布莱恩 (Robert O'Brien) 本周在接受英国媒体《金融时报》访问时对英国发出警告，称如果伦敦将中国电信设备提供商华为纳入5G网络的话，中国将可藉此窃取英国的国家机密。 (25.12.2019)

德国政府近期不断因5G网络建设的事情，收到来自美国的关切。华盛顿希望德国禁止使用华为，但是德国政府周二已决定将与5G网络安全相关的准则订定延后到2020年。与此同时，总理默克尔表示在华为问题上没有受到北京政府压力。 (18.12.2019)

（德国之声中文网）军情5处（MI5）负责人帕克（Andrew Parker）在周一（1月13日）一期的《金融时报》上表示，美英关系"非常紧密，充满互信"。

华为是全球居领先地位的包括5G设备在内的网络装备商之一。美国对英国和其它欧洲国家施压，不得与华为合作。华盛顿担忧，华为技术将成为中国从事间谍和破坏活动的"侵入关口"。

据英国媒体报道，一美国代表团周一在伦敦访问，敦促英国政府拒绝华为参与该国5G网络建设。迄今，英国已多次推迟作出相关决定，尤其是因为去年12月的国会选举。不过，媒体报道称，这一决定即将作出。

英政府一名发言人对法新社表示，政府尚在考虑此问题上的立场，英国电信的安全在相关考虑中具"决定性意义"。他称，决定将"适时"作出。

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）对《星期日泰晤士报》表示，美国总统特朗普及其顾问们威胁说，若英国国家安全委员会向华为开放绿灯，就会断绝与英国的部分情报共享。他强调指出，"这不是秘密。他们一直持这一态度。要是政府集体作出相关决定，这些情况便会被考虑在内。"

 

凝炼/叶宣（法新社、路透社） 

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