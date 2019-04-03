 英情报机构:华为安全技术″太糟糕″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2019

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时政风云

英情报机构:华为安全技术"太糟糕"

英国情报机构"政府通信总部"（GCHQ）建议政府，因中国公司华为的安全技术"太糟糕"，可以考虑将之排除在5G网络的核心区域之外。

Hannover Industriemesse 2019 Aufbau (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

英情报专家：排除华为应是英国政府考虑的选项

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针对关于从事移动通信网间谍活动的指控，华为正展开一场大规模传媒攻势。德国之声日前采访了华为德国首席技术官瓦尔特·哈斯（Walter Haas）。 (02.04.2019)

虽然华为一向坚称其产品没有安全风险，但是英国政府辖下的委员会发布报告指出，华为设备不但存在安全风险，还比预想得严重。 而且华为过去一年「没有实质改进」。 (29.03.2019)

欧盟委员会制定一份建议书，目标是在5G网络安全上达成欧盟共同立场。建议书要求各成员国首先各自评估本国的5G网络安全风险，之后交流汇总后制定欧盟层面的指导性措施。 (27.03.2019)

（德国之声中文网）BBC（4月7日）周日援引政府通信总部技术负责人列维（ Ian Levy）的话报道，"华为的安全系统再普通不过，技术是2000年的，它非常非常糟糕。"

"我们尚未看到转型计划正在实施，虽然他们曾保证要这么做。"列维指出，华为许诺将投资20亿美元完成修补漏洞的转型计划。

在此之前，英国监管机构在华为的软件开发中发现了技术问题，责令华为为软件工程和网络安全的缺陷进行纠正和更新。而列维所指正是华为修补漏洞的转型工程尚未实施。

在这一背景下，列维补充说，区域性限制，也许那在英国议会里就不存在华为设备了，将是英国各位部长现在应该考虑的选项。

今年2月，政府通信总部负责人弗莱明（Jeremy Fleming）曾指出中国公司一旦介入5G网建设将带来风险。英国政府的是否使用华为设备相关评估报告将在今后数周内出笼。

Großbritannien Government Communications Headquarters Hauptsitz (Reuters)

英国政府通信总部（GCHQ，图为位于Cheltenham的总部）是电信监管机构

不过，列维还说，在网络里传输的敏感信息都是分别加码的，"任何网络都不会保护你，你只能保护你自己。"

西方多国对是否将华为排除在5G网络之外正在进行激烈的讨论，尤其是美国对华为的批评最为强烈，美国认为，华为同中国政府走得太近，担心其设备可能被中国当局用来从事间谍活动。华为称这些疑虑毫无依据。

上周四（4月4日）路透社报道，美国将把通过秘密电子监视收集的资料用来作为指控华为的证据。美国检察机构已把这一消息明确告知了华为公司，称它们是"通过电子监视及实地搜查获得或者生成的"。

今年1月28日，美国司法部对华为提出23项刑事指控。同一天，加拿大收到美国司法部引渡华为财务长孟晚舟的申请。3月初，华为宣布向得克萨斯美国联邦法院提起诉讼，指控美国《2019年国防授权法》第889条款违反美国宪法，因为该条款禁止美国行政部门机构采购华为的通讯硬件产品和服务。

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