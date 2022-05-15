 英情报指俄已损失三分之一军队 麦当劳将出售在俄分店 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2022

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时政风云

英情报指俄已损失三分之一军队 麦当劳将出售在俄分店

英国军情报告显示，俄罗斯不仅攻势落后于计划，至今还折损了超过三分之一的军队。芬兰和瑞典正在筹备加入北约，引起普京不满，称此举将导致邻国关系恶化。西方企业在战争初期纷纷响应对俄制裁，如今麦当劳和雷诺决定全面撤出俄罗斯。

Ukraine | Krieg | zerstörter russischer Panzer

乌克兰士兵在基辅检查一辆俄罗斯坦克的残骸

（德国之声中文网）乌俄战争已经持续将近三个月，尽管俄罗斯的进攻一开始占了优势，但乌克兰的抵抗也给俄军造成重创。

根据英国军事情报，俄罗斯的攻势已远远落后于原先预定的时间表，并且已经损失了三分之一的军队。一份军情报告指出：「在目前的条件下，俄罗斯不太可能在未来30天内大幅加速推进。尽管最初取得了小幅进展，但俄罗斯在最近几个月未能拿下实际的领土，同时还不断遭受严重损失。」

乌克兰军队也报告说，他们在乌东哈尔科夫地区的反攻取得了象征性的成功。最近几天，乌军正在逐步逼退哈尔科夫附近的俄罗斯军队。乌克兰国防部昨晚公布了一段视频，显示十几名士兵身着蓝黄两色的国旗站在一个边境哨站旁边。

Ukraine Krieg | Ukrainische Soldaten bei Charkiw

乌克兰士兵在哈尔科夫北部的森林中行进

州长：乌克兰仍控制着卢甘斯克10%的地区

卢甘斯克州长哈伊达伊（Serhij Hajdaj）称，尽管俄罗斯发动了猛烈的攻击，但乌克兰军队继续控制着乌东卢甘斯克地区约百分之十的土地。哈伊达伊表示，俄罗斯人迄今未能占领鲁比什内（Rubishne）、斯耶罗多涅茨克（Sjewjerodonetsk）和利什琴斯克（Lysychansk）等城市的郊区，乌军正在准备迎接敌人的进一步进攻。

他提到，俄罗斯军队的士兵和装备损失惨重。航拍照片显示，河岸上有几十辆被摧毁的装甲车，以及被摧毁的浮桥。不过，哈伊达伊也说卢甘斯克的状况越来越困难：「没有天然气，没有水，没有电」。

Ukraine-Krieg | zerstörte Panzerfahrzeugen am Flussufer | zerstörte Pontonbrücken

河岸上被摧毁的俄罗斯坦克

俄罗斯继续发动攻击

莫斯科方面称，俄罗斯军队继续向乌克兰东部发射高精度导弹，乌军的指挥中心和武器库成为攻击目标。此外，俄罗斯防空系统还摧毁了顿涅茨克和卢甘斯克地区的15架乌克兰无人机。

美国新型榴弹炮抵达前线

美国驻基辅大使馆在推特上说，承诺给乌克兰的90枚M-777榴弹炮中，已经交付了89枚并且抵达战事前线。 M-777榴弹炮的交付相当受到重视，因为它们具有远距离和高精确度等特色。

北约北扩逼近俄罗斯

令莫斯科恼火的是，芬兰和瑞典正在筹备加入北约的计划。芬兰总统倪尼斯托（Sauli Niinistö）和总理马林（Sanna Marin）周日（5月16日）联合宣布，政府打算申请加入北约，「一个新时代正在到来」。该国议会尚未批准，但多数意见对此表示赞成。

芬兰与俄罗斯有着约1300公里的边界，几十年来一直与北约保持距离，但俄罗斯对乌克兰的侵略让人们重新审视结盟的必要性。瑞典到目前为止也不是北约会员，该国执政党在周日发表讲话，支持加入北约。

相关报导：芬兰正式宣布将申请加入北约

俄罗斯总统普京上周六与芬兰总统倪尼斯托通话，将芬兰计划加入北约描述为一个错误。他说，俄罗斯对芬兰不构成威胁，芬兰偏离以往的中立地位将导致邻国关系的恶化。同时，俄罗斯外长里亚布科夫表达了类似的看法。在谈到芬兰和瑞时，他表示：「他们不应该抱有任何幻想，认为我们会忍气吞声。」

Russland | Renault Moskau

位于莫斯科雷诺工厂的「停止」标志

麦当劳全面退出俄罗斯市场

为了回应俄罗斯对乌克兰的侵略战争，美国速食品牌麦当劳正在全面撤出俄罗斯。在俄罗斯经营30多年后，麦当劳宣布预计将其分店出售给一个俄罗斯买家，新的经营者不应继续使用麦当劳的品牌元素。今年3月初，麦当劳宣布将暂时关闭在该国的分店。如今麦当劳表示，对俄罗斯业务的所有权无法持续下去，也不再符合公司的价值观。

麦当劳的资料显示，为了从俄罗斯撤出，麦当劳将付出12至14亿美元的特别费用，其中包括贬值和外汇损失。

汽车品牌雷诺离开俄罗斯

法国汽车制造商雷诺也将完全停止其在俄罗斯的活动，并放弃其所有的企业控股权。正如该集团所宣布的，雷诺将向莫斯科市出售其在俄罗斯雷诺的所有股份。

雷诺总经理德梅奥说：「今天我们为在俄罗斯的45000名员工做出了一个负责任的决定。」然而，雷诺保持着在不同背景下返回俄罗斯的可能性。

（法新社、德新社、天主教通讯社）

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