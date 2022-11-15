英情報首長警告 中俄或與伊朗抱團互助

（德國之聲中文網）英國對內情報機關處長週四（11月17日）表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的「重大國安威脅」，並稱這3國都在外國領土上使用脅迫、恐嚇甚至暴力的手段來追求其自身利益。

美聯社報導，英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在對外演說中強調，在獨裁勢力擴張及恐怖組織的威脅上，英國面對的是「擁有龐大規模的對手」，因為俄羅斯、中國和伊朗有可能相互幫助，「擴張他們的實力。」

針對伊朗的恐怖主義活動，麥卡勒姆稱其仍是英國一大隱憂。中俄方面，他則呼籲英國當局應慎防間諜行動。

麥卡勒姆以體育賽事為比喻中俄戰略手段，他說道﹔「俄羅斯是不惜以遭到肘擊為代價，經常藉由作弊來達成目的，而中國則是試圖改寫比賽規則、收購聯賽、招募我們的教練員為他們的隊伍工作。」

他強調，中國「正在玩一個長期遊戲」，試圖透過「收編和影響政治人物」來塑造英國政治，並稱地方議員和議會候選人都是北京政府關注的對象。

中俄威脅擴大

麥卡勒姆說，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯的間諜能力受到了「嚴重打擊」，有400多名在俄羅斯駐歐洲使團掩護下工作的間諜被驅逐出境；英國近年來也驅逐了23名間諜，並拒絕向其他100多名冒充外交官的俄羅斯間諜嫌疑人發放簽證。

不過麥卡勒姆仍警告，「英國必須在未來幾年為俄羅斯的侵略做好準備」，其中包括暗殺企圖、網路攻擊、假消息、間諜活動及干涉民主等行動。

至於中國，麥卡勒姆視其為「一個更加長期的問題」。麥卡勒姆指責中國政府監控、恐嚇、脅迫和「強行遣返中國公民進行騷擾和毆打」。今年10月，有香港人在中國駐英國曼徹斯特領事館外抗議，遭疑似中國館方人員拖入圍毆；時隔不久，人權組織披露中國在海外廣設「非法警局」，涉嫌施壓中國僑民。

他說，隨著中國國家主席習近平透過取得史無前例的第三任期「無止盡地鞏固權力」，這種活動可能會增加。

日前在印尼20國集團峰會前，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱中國為「系統性的挑戰」。根據美聯社，英國政府通信總部（GCHQ）也在10月表示，中國日益增長的實力攸關［國家未來的安全問題」。

伊朗恐怖攻擊

倫敦不斷對莫斯科的侵略和北京日益強硬的擴張提出警告，但麥卡勒姆特別點名伊朗，稱其為「最常涉及恐怖主義的國家」。

麥卡勒姆表示，伊朗的情報部門「準備對反對者採取不計後果的行動」，包括直接在西方領土上採取行動，或是引誘人們前往伊朗，「綁架、甚至殺害被視為政權敵人的英國或英國人。」

美聯社報導，英國當局今年至少發現了10宗來自伊朗的潛在威脅案件，並持續面臨激進人士及基地組織（al Qaeda）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織的威脅。

麥卡勒姆稱，這些組織雖然「已經衰落，但絕對沒有消失」。他指出，自2017年軍情五處已成功阻止37起進入晚期階段的襲擊陰謀，其中有8起都發生在去年。他說，這些案件有四分之三是來自伊斯蘭極端主義，其餘則是右翼意識形態。

上週，英國政府召見了德黑蘭駐倫敦的外交官，指責伊斯蘭國威脅在英國工作的記者。總部位於英國的波斯語衛星新聞頻道「伊朗國際」表示，英國警方已警告其2名記者「他們及其家人正面臨重大、迫在眉睫的生命威脅」。

IS武装成员的“储备地”—— 塔吉克斯坦

（綜合報導）

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