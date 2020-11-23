 英忧《香港国安法》寒蝉效应 港府批双标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2020

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时政风云

英忧《香港国安法》寒蝉效应 港府批双标

英国在周一发表最新一期《香港半年报告书》，谴责中国短短五个月内二度违反《中英联合声明》，但港府却反驳英国的评论「不负责任」，更是「双重标准」。

Cityscape Hong Kong Bruce Lee

(德国之声中文网) 英国政府周一(11月23日)发表最新《香港半年报告书》，英国外交部长拉布 (Dominic Raab，又译蓝韬文) 在报告书中谴责中国两度违反《中英联合声明》，并表示正在探讨让英国法官任香港终院非常任法官是否仍然妥当。

拉布在《香港半年报告书》前言写道: 「这段时间是香港主权移交以来，最令人担忧的阶段，现在也持续如此。」

拉布也提到近日香港的情势，包括北京实施《香港国安法》后的短短五个月内，香港的现任立法会议员就被取消资格(DQ)，显示出中国在短短五个月内就两度违反《中英联合声明》。

该文写道，中国今年6月30日在香港实施《香港国安法》已经违反了1984年签订的《中英联合声明》，也与香港《基本法》第23条互相矛盾。《香港国安法》更允许了中国大陆政权在特定案件上取得司法权，让案件在中国大陆的法庭审理。该法也让中国直接在香港成立国家安全机构，却不需要对香港法律负责。

报告书称:「这些举措在香港造成的寒蝉效应显而易见，已经削减掉香港人民可以行使的基本人权与自由。」报告中提到学校、学术界、媒体界都遭遇威胁，诵唱政治歌曲以及展示游行标语都可能会被威胁逮捕。「对于将来《香港国安法》将如何发展的不确定性更进一步的形成寒蝉效应，让人民自我审查。」

Hongkong Pro-demokratische Abgeordnete Parlament Opposition

港府宣布4名立法会议员失去资格后，其余15名民主派议员宣布总辞，议场一片冷清

拉布回顾，在11月11日当天，中国在全国人大决议让香港立法会议员失去资格的条件，导致4名香港立法会议员被DQ，进而引发民主派立法会议员集体总辞。拉布当天即表达担忧，并在隔天宣布《中英联合声明》被正式违反，因为全国人大常务委员会的决定证实中国违反了在《中英联合声明》中给予香港「高度自治」以及言论自由的承诺。

拉布在声明中说，中国实施《香港国安法》相当于中国没有实践其与香港有关的国际承诺，因此英国政府作出一系列因应举措。拉布列出了四项英国政府的措施，除了过去已经宣布给港英护照特别移民管道、取消与香港引渡条约、禁止出口群众控制武器到香港三项措施外，拉布表示自己还在商讨中的第四项措施，是关于英国法官在香港终审法院的参与。他说：「我已经开始与韦彦德爵士(Lord Reed)，也就是终审法院的院长，商讨何时应该检视让英国法官继续担任香港终审法院非常任法官是否仍然妥当。」

拉布在声明中说: 「以我们的角色，英国会持续寻找符合我们价值的方法，捍卫香港人民的权益，尊重有法律效力的《中英联合声明》中规定的做法。」

目前香港的终审法院的非常任法官共有13名是外籍法官，其中有9名是英国籍法官。

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在黄之锋等人当庭认罪後，长期参与社运的屯门区议员巫堃泰告诉德国之声，香港的示威运动已逐渐凋零，香港人也在政府加强打压公民社会後，看清政治参与必须付出的代价。

21日，香港网台主持人涉嫌违反《国安法》被捕；22日，泛民派区议员被捕。民主派人士被捕消息频传，不仅引发当地忧虑，也让台湾陆委会出面表态。

着名香港民主运动人士黄之锋、周庭与林朗彦23日在法庭上认了两项罪名，三人随即被还押，裁判官将在12月2日针对案件作出判决。此前，三人将会还押候判。

港府：为英国双重标准失笑

24日，香港政府发表声明强烈反驳英国的半年报告书，称之为「不负责任评论」。港府声明提到，2019下半年，「香港独立」和「自决」诉求导致香港的社会稳定被破坏的情况尤甚，更称全国人大在此背景下制定有关国家安全的全国性法律，有助于香港恢复稳定，「在过去数月暴力行为大减」。

声明称: 「国家安全属于中央事权，无论是实行单一制或联邦制的国家，国家安全立法都是由中央而非地方政府进行。跟英国报告的指控相反，《香港国安法》与《基本法》第二十三条没有冲突。香港特区仍然需要早日完成《基本法》规定的维护国家安全立法。」声明反驳，只有少数特定情况，香港特区对《香港国安法》下的犯罪案件可以行使管辖权，港府也质疑英方「会否授权其地方政府处理此等危害国家安全的重任。」

至于英国报告书提到香港将立法会选举押后一年的决定，港府声明称「实在令人不禁为英国政府的双重标准而失笑。」对于香港立法会议员失去资格表示的关注，港府反驳道: 「我们留意到，公职人员宣誓效忠国家制度及拥护国家法例是国际通例，任何违反誓言的行为都不会被容忍。在英国，国会议员若拒绝宣誓效忠英国女王，就不能出任议员。因此，按照法律取消个别人士资格与言论自由或民主进程根本毫不相干。」

英国曾经统治过香港超过150年的时间，并在1997年将统治权移交给中国。从那之后，英国政府每半年都会提交一份香港报告书给国会。周一，英国政府提交最新一份香港半年报告书，是1984年以来第47份报告书，探讨的时间段为2020年1月1日到6月30日。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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    作者: 张慈 （综合报道）


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