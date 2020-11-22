 英屬澤西島漁權爭議 法国發出最後通牒  | 经济纵横 | DW | 23.10.2021

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经济纵横

英屬澤西島漁權爭議 法国發出最後通牒 

英國脫歐之後，英法兩國針對英屬澤西島（Jersey）的漁權爭端不斷，近日爭議再度升溫，法國政府發出最後通牒。

Protest französische Fischerboote Brexit UK

谁说了算？上個月，英國與澤西島拒絕提供法國數十艘漁船在當地的作業執照，引起法國政府嚴正抗議

（德國之聲中文網）法國漁民數十年來都能自由出入澤西島水域捕魚，不過英國脫歐之後，澤西島政府根據英歐貿易協定頒布新規，要求法國漁民必須提交曾在該島水域進行捕魚活動的證據，才能申請到新的作業執照。 

上個月，英國與澤西島拒絕提供法國數十艘漁船在當地的作業執照，法國政府嚴正抗議，並稱此舉「無可接受」。 

法國政府認為這樣的限制與英國脫歐協議相抵觸，法國政府發言人阿塔爾指出，「如果對方不遵守協議的話，我們顯然得採取制裁。」他強調，「制裁方式可能有幾種，例如能源價格、（法國）港口出入與關稅議題」 

阿塔爾指出，若在本週前無法與英國與澤西島取得共識，將宣布能源價格與貿易的可能制裁手段。制裁可能將於11月开始執行。  

澤西島電力來自法國地下電纜 

在英國脫歐之後，英法兩國關於漁權的爭議就沒斷過，也影響了一群漁民的命運。 

澤西島雖是英國皇家屬地，但地理位置來看，僅離法國西北部海岸14公里。弔詭的是，英國雖有權決定哪些漁民得以進入該水域捕魚，但提供澤西島電力的卻是法國，因為該島95%電力來自法國水下電纜。也因此法國政府能喊出要對該島斷電的制裁威脅。 

捕魚一輩子的地方 

長年以來，法國西北部小鎮格蘭佛（Granville）都仰賴著澤西島的漁獲，格蘭佛是生產貝類與海鮮的港口，這裡住著150名漁民，每天清晨6點，風雨無阻，從家鄉開船到澤西島捕魚。但在英國脫歐後，一切都變了。  

Frankreich England | Französische Fischer blockieren Hafen von Jersey

今年5月，法国渔民曾封锁泽西港，抗议无法进入该水域

文森·蓋（Vincent Guy）是其中一位資深漁民，他捕魚已經有30年資歷。但今年1月起，他沒辦法繼續再工作了，因為澤西島一直遲遲不核發給他新的作業執照，等於是斷了他的生計。他無奈地說，「我沒辦法再去捕魚捕了一輩子的地方。」 

像文森這樣的漁民約60名，因為沒有新的許可證無法進入澤西島水域捕魚。其實今年5月這些法國漁民曾集結起來抗議英國政府，但始終未獲得改善，如今法國政府終於硬起來了，同為格蘭佛當地漁民的萊格利內爾（Johan Leguelinel）說，「法國政府以發出最後通牒的方式支持我們，很遺憾得走到這一步。」 

儘管受影響的漁民人數看似不多，但法國政府堅持英國得遵守脫歐協議。法國已要求歐盟其他夥伴國，共同商定報復措施，這個月初法國與其他歐盟10國也發布了一份聲明，共同譴責英國對於許可捕魚證事件的態度。 

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