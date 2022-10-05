英官员演说聚焦中国科技发展 称可能威胁全球安全

（德国之声中文网）根据多家媒体报导，英国政府通信总部总监弗莱明(Jeremy Fleming）将在周二（10月11日）的一次演说中警告，中国正在利用其金融和科学力量，以一种危及全球安全的方式操纵科技。根据其办公室提供的摘要，弗莱明将表示，中国的行径可能对所有人造成巨大威胁。

他将在英国皇家联合服务研究所的演说中提到，中国领导层正寻求利用和北斗卫星导航网络等技术来加强对国内公民的控制，同时将其影响扩大到国外。相关摘要显示：「他们寻求通过规模和控制来确保他们的优势。这意味着他们看到了控制中国人民的机会，而不是寻找支持和释放其公民潜力的方法。他们把各国看作是潜在的对手或潜在的客户国，可以进行威胁丶贿赂或胁迫。」

弗莱明的这番话是对北京的行为提出最新公开警告。去年，他说西方面临一场战斗，必须确保中国不主导重要的新兴技术，如人工智能丶合成生物学和遗传学。

弗莱明周二还将在演说中表示，中国领导层操纵科技的动力，源自於其对自己的公民丶对言论自由丶对自由贸易和开放的技术标准的恐惧。此前，中国曾将西方政府的类似指控描述为毫无根据和出於政治动机的诽谤。

此外，弗莱明11日还将强调他所说的中国正在寻求获得的技术，例如它开发了一种中央化的数字货币，以允许它监测用户的交易，以及可能逃避俄罗斯自入侵乌克兰以来所面临的制裁。

中国加快推广数字人民币的脚步

他也会在演说中提到中国的北斗卫星导航系统。他说：「许多人认为，中国正在建立一种强大的反卫星能力，其理论是在发生冲突时，拒绝其他国家进入太空。而且人们担心该技术可能被用来追踪个人。」

弗莱明也会在演说中提到中国对具有战略意义技术的关注，强调英国政府如何应对中国的行径「将决定我们的未来」，而民主国家的科学和技术界也必须迎接挑战。

弗莱明还计划谈到俄罗斯最近在乌克兰战争中的挫折。他认为莫斯科的部队正处于「绝望的境地」。他的演说摘要说：「这种绝望远不是他们的宣传机器所宣扬的不可避免的俄罗斯军事胜利，很明显，乌克兰在战场和网络空间的勇敢行动正在扭转局势。」

他将补充道：「俄罗斯在人员和设备等方面付出的代价是惊人的。我们知道--当地的俄罗斯指挥官也知道--他们的物资和弹药正在耗尽。俄罗斯的部队已经疲惫不堪。他们使用囚犯来增援，现在又动员了数万名没有经验的应征者，这说明了一种绝望的情况。」

（路透社丶NBC News）

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