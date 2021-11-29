英媒：7国助台湾研发先进潜艇 应对中国武力威胁

(德国之声中文网) 路透社29日发表了一篇关於台湾潜艇国造计划的特别报导，内容揭露包含美国丶英国等7个国家的厂商与专业人员秘密协助台湾打造自产先进柴电潜艇，而根据目前整个计划的进度，预计2025年会向台湾海军提交首艘国产的先进柴电潜艇。

路透社所获得的资料显示，台湾的整个潜艇国造计划从2017年开始，潜艇设计工作由台湾中山科学研究院负责，台湾造船公司则负责建造潜艇。整个计划预计生产8艘潜艇，研发预算则为160亿美元。过去数年来，台湾政府与多国政府、企业及专业人士联系，希望获取潜艇建造的重要技术。

路透社此份报导在全球11国进行了访问，受访对象包含现任与前任政府官员丶外交官丶国防产业的消息人士与潜艇指挥官。报导称，台湾主要的武器供应国美国长期专注於生产核动力潜艇，未钻研生产先进柴电潜艇，而多个具备建造先进柴电潜艇的国家因担心受中国政府报复，所以不敢接下台湾采购潜艇或相关技术的订单。但在中国持续升高对台湾的军事威胁後，多国的潜艇公司在获得政府批准下，已开始协助台湾建造潜艇。

美国提供了关键技术，包括战斗系统部件和声呐，但其他国家也提供了协助，包含一间来自英国的国防公司。据报道，熟悉英国皇家海军潜艇舰队的退役准将麦克吉（Ian McGhie）是帮助台湾招募潜艇专家的关键人物。一名消息人士告诉路透社，麦克吉帮助一家位于直布罗陀的公司为台湾雇用了包括前皇家海军水兵在内的工程师。

根据英国国际贸易部的信息，英国在过去三年中还批准了多个出口许可证，让英国公司得以向台湾提供潜艇部件丶技术或软件。路透社分析的政府数据显示，近年来，英国批准出口到台湾的潜艇技术的价值成倍数增长。

台湾还成功地从其他至少五个国家雇用了工程师丶技术人员和前海军军官，包含澳大利亚丶韩国丶印度丶西班牙和加拿大。这些专家驻扎在台湾南部港口城市高雄的一座与台湾海军与政府合作的造船厂，为建造新潜艇提供建议。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）告诉路透社，台湾确实有向全球多国招募建造潜艇的专业人才。他说：「这是一块拼图。」韩儒伯指出，台湾将潜艇建造的技术分成红丶黄丶绿三区，以便了解哪些关键技术需要外国援助，例如整个潜艇的设计蓝图。

台湾的潜舰国造计划使中国感到极度不满。中国外交部一位发言人以书名方式回覆路透社的相关提问，表示台湾当局在该计划中与境外势力勾结，并警告相关国家避免参与此计划，停止与台湾的军事关系以及停止支持台独分裂势力。

台湾国防部则告诉路透社，潜艇国造计划对台湾发展「不对称战力」非常重要，并强调这个项目中的各种挑战正逐一被清除，目前正按照规划在推进。不过，虽然多个国家暗中支援台湾的潜艇国造计划，但路透社报导中称，拥有先进柴电潜艇技术的日本虽曾与台湾讨论协助建造潜艇，但最终因中日经贸关系与利益，日本放弃参与相关计划。

低调的策略

为了降低中国政府对外国政府与公司施压的可能性，两名了解台湾潜艇国造计划的消息人士告诉路透社，该计划的领导人制定了一套低调的策略。一位参加简报会的人说，台湾立法委员在听取相关资讯时，须签署一份保密协议，而在过去几年举行的一些会议中，海军军官会在会议前将潜艇的模型装在一个纸箱里带进场。该人士说，随着设计的演变，每次的模型看起来都不一样。

在去年年底的一次会议上，台湾海军提交了由外国政府颁发的出口许可证文件，供立法委员审查。该人士说，这些公司的名称都以编码呈现，立法委员必须查阅手册才能了解哪些公司在协助该计划。每次立法委员使用该手册时，他们的名字和他们查看的页码都被记录下来。

此外，台湾潜艇国造计划的人员会直接接触外国公司，而非直接向这些国家政府寻求许可证。在这些公司取得订单後，才由这些公司去向个别国家政府申请出口许可。不过即便如此，台湾在建造潜艇的过程中，仍遇过外国公司因担心被中国政府报复，最後一刻终止交易的情况。

路透社在报导中指出，其中一间原本答应提供潜艇关键设备的德国公司便曾突然终止交易。消息人士并未提供这间德国公司的名称与交易内容所涉及的技术，不过该德国公司的人员向台湾方面透露，交易是被德国的母公司喊停的，而该德国公司在中国有广大的商业利益。

为防止相同意外再次发生，台湾的潜艇制造团队在取得重要技术或设备时，会同时向两至三个不同的厂商下订单，确保当有厂商突然终止交易时，不会影响到台湾打造潜艇的进度。

某国外交官告诉路透社，台湾成功向各国取得潜艇专业知识和技术一事，反映了西方对中国不断扩大的军事力量以及北京对台湾施加的压力越来越关注。9月，英国和美国与澳大利亚达成协议，帮助澳大利亚建造核动力潜艇，因为美国及其盟国正在应对中国的军事集结。两周后，英国也派出一艘军舰通过台湾海峡，这是2008年以来的首次。

台湾在潜艇国造计划中所获得的支持，对台湾来说是一个外交突破，因为台湾与批准相关技术出口许可的国家没有正式外交关系。一名了解台湾计划的人向路透社表示：「台湾其实并不那么孤独。有鉴于台湾设法获得的所有出口许可证，我们知道许多国家都在提供帮助。」

当被问及英国对该项目的帮助时，英国政府发言人说，英国「对台湾的长期政策没有改变」。该发言人说：「我们与台湾没有外交关系，但有一个强大的丶非官方的关系，在商业丶教育和文化上保持联系。」

美国国务院的发言人也说，美国将继续向台湾提供必要的防御军备和服务，使台湾保持足够的自卫能力。该发言人说：「这样做可以增加台湾海峡两岸和区域内的稳定。」

台湾潜艇能对侵台军舰造成「致命」威胁

路透社在报导中引述美国国防部的资料统计，显示中国目前有58艘潜艇，其中包含6艘有弹道导弹发射能力的核动力潜艇，而台湾目前仅有4艘潜艇。不过多国将领向路透社表示，台湾这8艘正在建造的潜艇加上目前正在运作的「海龙」级潜艇可以对侵犯台湾的军舰造成致命威胁，因为台湾潜艇可透过高爆鱼雷和反舰导弹对中国海军舰艇进行有效攻击。

两位直接了解台湾潜艇项目的消息人士说，若两岸爆发冲突，这些潜艇可被部署在台湾东部的海域。这将有助于在冲突中保持台湾东部海岸线上的港口开放，因该地区离中国最远，可以进行补给。

不过仍有部分专家认为，与其专注於发展潜艇国造计划，台湾应该投资建造小型丶造价低廉且致命的武器系统，例如机动的防空或反舰导弹，因为这些武器系统易於伪装，所以如果部署在城市或深山中，可以在中国解放军登陆之前重创他们。

(路透社)

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