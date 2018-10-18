 英媒: 台湾提议扩大对美军购 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2018

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时政风云

英媒: 台湾提议扩大对美军购

多家台湾媒体引述《金融时报》，在中美关系越趋紧绷的现况下，台湾正在准备抓紧时机，向美国买更多武器。

Taiwan Jährliche Han Kuang- Verteidigungsübungen (picture-alliance/AP Photo/W. Santana)

目前台湾的军事武器大多是向美国收购，比如F-16战机

(德国之声中文网) 《金融时报》报导，国防安全研究院所长苏紫云表示，美国转变态度，逐渐把中国视为经济和安全上的威胁，对台湾而言是「战略优势」。预计在下週的年度美台国防工业会议上，提出更多采购案。

上个月，美国务院批准对台军售案，金额3.3亿美元，内容包含F-16战机以及其他战机零组件，是7年来金额最高的一次。中国旋即提出抗议，警告美国此举会破坏中美的军事合作关系，要求美国立即撤销决定。

美国国防部表示，3.3亿美元的军售案内容包括F-16、C-130、F-5、IDF维修与更换所需备件，所有航空器系统备件，以及其他系统性支持。美国国防部也强调，这个军售案是要维持台湾的防御与空中作战的能力，并不会改变区域的军事平衡。

这次，台湾国防安全研究院将提出把台湾制晶片应用在F-16、F-15、F-18战斗机的中央处理器，供美国与他的北约、亚洲盟友使用。

台湾国防部的官员认为，台湾需要汰换一系列设备。去年的国防报告指出，台湾计划取得「能够垂直起降，起飞降落时间短的匿踪战机」，暗指F-35战斗机。

国防官员认为，如果中国摧毁台湾的跑道与通讯设备，台湾至少需要60架F-35战机才能应付。战机不需要机场就可以起飞，而且还可以建构空中的通讯系统。

国防部也曾表达他们希望取得M1A2艾布兰主战坦克车，也就是美国最先进的战车。

台湾在蔡英文政府主政之下，提出「国舰国造」，目标是让台湾能够自主建造军事武器。华府已经发给许可让美国公司可以参与这个预算70亿元的项目。

罗法/夏立民 (综合报导)

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美国防部批准3.3亿元对台军售

美国国防部说，这一项军售案是维持台湾作战能力，对区域安全没有影响。但是这次3.3亿美元的军售案是七年来金额最高的一次。中方一如既往地迅速做出回应，表示“坚决反对、强烈不满。 (25.09.2018)  

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