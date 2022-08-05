 英媒: 台国安部门反对富士康投资清华紫光 | 经济纵横 | DW | 10.08.2022

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经济纵横

英媒: 台国安部门反对富士康投资清华紫光

据英国《金融时报》报道，台湾国安官员试图让苹果供应商鸿海集团旗下富士康放弃对中国大陆芯片企业清华紫光的8亿美元投资。这笔投资会使富士康成为清华紫光的第二大股东，但也会将这家台企置于北京与西方激烈竞争的中心。

富士康计划投资紫光集团的消息一经披露，台湾经济部投资审议委员会便对外表示，富士康在做任何涉及中国大陆芯片公司的投资前，都须经过台湾政府的审查。

富士康计划投资紫光集团的消息一经披露，台湾经济部投资审议委员会便对外表示，富士康在做任何涉及中国大陆芯片公司的投资前，都须经过台湾政府的审查。

（德国之声中文网）《金融时报》周三（8月10日）引述台湾政府一名高级官员的说：“这（投资计划）肯定不会通过。”

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由于鸿海对紫光集团的投资没有经过台湾政府机构事先批准，台湾经济部表示，此举确实已经违反法规，将对鸿海提出裁罚。

美國總統拜登9日簽署了受各界關注多時的芯片法案，未來將挹注520億美元策進美國半導體產業的發展。他將近期美國國會通過的一連串法案視為重要突破。

中国芯片业的反腐风暴在今夏再现高潮。有媒体分析，该行业虽获大量国家投资却未能实现中国芯片技术的突破、提高抵御美国制裁的能力，这让北京领导层感到懊恼。

美國試圖打擊中國芯片產業崛起。彭博的報導引述知情人士，指華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止半導體製造設備大廠阿斯麥（ASML）向中國出售生產芯片所需的關鍵設備。消息一出，ASML股價應聲下跌。

今年7月曾有报道说，富士康科技集团(Foxconn)计划向紫光集团有限公司投资8亿美元。《华尔街日报》今年7月发表的一篇相关文章中指出，紫光集团曾被誉为中国半导体产业的领军企业，但自去年以来一直在经历一系列破产重组。十年期间，紫光集团以一系列收购来建造商业帝国，导致其拖欠了价值数十亿美元的债券。

富士康计划投资紫光集团的消息一经披露，台湾经济部投资审议委员会便对外表示，富士康在做任何涉及中国大陆芯片公司的投资前，都须经过台湾政府的审查。

台湾经济部投审会7月曾表示，一旦赴中国投资事业个案累计金额达5000万美元，且涉及晶圆代工制造、IC设计、封测等敏感项目，须事先取得审查核准。

7月14日，路透社引述台湾经济部投资审议委员会副执行秘书吕贞慧的话说：“如果富士康违反规定，可能会被处以2500万元新台币的罚款。”

《金融时报》报道指出，由于台海两岸紧张关系一再升温，这桩投资案也就变得更为困难。台湾国安部门有意阻止富士康对紫光的投资。

富士康集团在回应路透社的问询时表示，集团仍在和政府部门进行对话和协商。紫光集团没有立即回应路透社的问询。

台湾中央社报道称，担任审查工作的经济部投审会表示，日前鸿海已送件审查，由于本案投资形式较为复杂，目前仍请鸿海补正资料中，同时也依照投审会机制，同步送审相关业管部会。

《金融时报》指出，富士康是全球最大的电子产品代工制造商，也是中国大陆最大的私营部门雇主。该公司上月宣布了这笔投资，使其成为清华紫光的第二大股东。但这笔交易将把台湾最大企业之一置于北京方面与西方日益激烈的技术竞争的中心。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

（金融时报、路透社、中央社）

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