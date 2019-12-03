英媒： 中国政府机关三年内淘汰所有外国电脑

（德国之声中文网）据《金融时报》本周一报道，中国政府机关将在三年内淘汰所有外国电脑和软件。该报的报道称，根据中共中央办公厅向所有政府部门和公共机构下达的指示，明年30％的外国办公电脑和软件将被换成国货。

到2021年，将有50％的外国电脑被替换，2022年剩余的20%也将全部被国货替代。

《金融时报》援引中国证券公司和两家中国网络安全公司以及欧亚国际智库（Eurasia）报道说，几个月前便已经发布的这一政策因其时间表被称为" 3-5-2"。这是中国政府首次就撤换外国电脑改用国产品制定明确的时间表。

中国政府的这一决定，也是对美国相关举措做出的回应。美国方面正在着手淘汰中国的设备，例如电信巨头华为的技术。美国指责华为可能从事间谍活动，并敦促其盟友例如在进行5G网络建设时不要选用华为的设备。

一年多来，中美两个世界最大的经济体一直在进行一场激烈的贸易战。美国决心"淘汰"中国的技术设备，而中国的也打算减少对美国技术的依赖。两国之间的这一对抗在德国乃至欧洲都引起担忧，因为这将越来越多的导致相关供应链出现不同的标准。中国当局的相关指示将导致难以数计的的电脑设备被淘汰和大规模投资。据《金融时报》报道，"3-5-2"指示是当局在网络安全法的基础上，要求政府机构和关键基础设施运营商使用"安全且可控"技术的举措之一。

"3-5-2"政策无论在实际操作还是在技术方面是否切实可行，对此人们持巨大怀疑态度。专家们认为，由于微软或苹果操作系统在中国被广泛使用，因此用国产产品替换所有软件很困难。况且就连中国的计算机，例如"联想"使用的也是美国的芯片或者韩国的硬盘。

由于美国对华为的封锁，华为努力为其智能手机继续研发自己的操作系统，以防美国政府有朝一日真的禁止华为使用谷歌的安卓系统。中国国防科技大学也在Linux操作系统的基础上开发了麒麟系统。该操作系统可以替代Windows，但运行的程序少得多。

李京慧 /乐然 （德新社）