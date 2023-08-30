英媒：高盛利用中国政府资金参投7家英美企业

（德国之声中文网）高盛在2017年与主权财富基金中国投资有限责任公司（China Investment Corporation）共同设立了一只私募股权投资“合作基金”，该基金募集了25亿美元资金。《金融时报》引述几位对该基金及其运作情况有直接了解的人士的消息称，高盛已利用来自该基金的资金达成了7宗交易。

据《金融时报》报道，交易标的包括一家追踪全球供应链的初创公司，一家云计算领域的咨询机构，一家药物试验公司，以及一家供应用于人工智能、无人机和电动汽车电池的系统制造商。报道指出，尽管高盛银行宣布过投资这些公司的相关事宜，但它没有说明开展这些交易所用的资金至少有一部分来自中国国家基金。

文章指出，高盛的操作凸显出，随着西方国家加强对特别是来自中国的外国直接投资的审查，私募股权基金如何帮助主权财富基金建立对关键行业公司的间接控股。

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2017年11月美国总统特朗普访问北京期间曾宣布中投公司和高盛成立中美制造业合作基金(China-U.S. Industrial Cooperation Fund)，主要投资美国工业企业。

2019年9月《华尔街日报》报道，中美制造业合作基金进行了第一笔投资。但是中投不予披露这笔投资的细节。当时中投总经理居伟民说，贸易战使得这家主权财富基金在投资美国方面变得更加谨慎。

《金融时报》指出，尽管近年来北京与西方的关系日益紧张，但高盛仍加强了该基金的活动，在2021年进行了四项投资，去年进行了一项投资。其中一项是投资英国质量认证、检查及咨询服务企业劳盛集团（LRQA）。劳盛下属的网络安全集团Nettitude在其网站上称，它是英国政府批准的服务提供商，帮助“加强世界各地的政府和国防组织”。该公司的业务包括“道德黑客”，即公司员工尝试入侵客户系统，以评估其系统漏洞。

报道指出，虽然在LRQA和其他的交易案中，高盛与中投公司是以私募基金的形式一起投资，中国政府的金融参与度相对较小，但与大多数投资者相比，主权财富基金与收购公司的关系往往更为密切。

高盛和中投合作的基金还投资了云端计算咨询公司Cprime）、药物检测公司Parexel、追踪全球供应链的初创公司Project44、零售技术集团Aptos、照明公司Visual Comfort & Co和产品包括用于机器学习和无人机的冷却系统的美国加州制造商Boyd Corporation。

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