英媒：馬克宏反對北約在日本設辦事處

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週一（6月5日）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對北大西洋公約組織（NATO）在東京開設辦事處，主張該組織應專注關切北大西洋區域的安全，而非東進亞太。

北約擬明年在日本開設一處小型聯絡處，作為該組織在印太地區的第一個前哨站，以因應中國在台海不斷增加的軍事行動。今年5月，日本外相林芳正向外界證實，日方正在與北約商討此事。

然而，8位不具名的知情人士向《金融時報》透露，北約正面臨「來自法國的阻力」，使內部討論複雜化。其中一位官員說，法國不願意支持任何「助長北約-中國關係緊張 」的行動，儘管美日不斷敦促歐洲更多參與亞洲區域安全問題。

其中一位法國官員也說，法國主張北約憲章將該聯盟的地理範圍限制在「北大西洋」，且在日本設辦可能被中國視為激化情勢之舉，進而破壞歐洲在中國的信譽，因為在俄烏議題上，歐洲不斷要求北京不要供武俄羅斯。

消息人士也透露，馬克宏上週在一場會議上表示，北約若將其範圍擴大到北大西洋以外，「將犯下一個大錯誤」。今年4月，馬克龍在結束訪中之行後曾向媒體表示，歐洲應持續以「戰略自主」為長期目標，避免淪為美國「附庸」及捲入美中在台灣問題上的衝突。此言論引發美國及其盟友反彈。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

中國方面，北京也數次批評「北約東進亞太」的決定是「促推陣營對抗」、「破壞區域和平穩定」。中國外交部發言人汪文斌週一（5日）重申，中方「不歡迎北約把觸角伸向亞洲」，「在地區拼湊各種軍事集團」。

日本盼強化與北約聯繫

作為全球最大的跨國軍事聯盟，北約自去年俄羅斯入侵烏克蘭後，在亞洲採取愈來愈高調的行動，引發印太區域國家的關注。

國際戰略研究所（IISS）日本專家越野結花（Yuka Koshino）告訴《金融時報》，北約若成立東京辦事處，代表該組織正式且願意持續參與印太事務。

北約目前在全球有十幾個聯絡處或代表團，地點包含烏克蘭和摩爾多瓦等國。大多數聯絡處規模都不大，主要功用是幫助北約聯繫當地政府及軍隊。設立北約辦事處需獲北大西洋理事會——北約的最高政治決策機構的一致支持，這意味著法國有權阻止此事發生。

《金融時報》表示，北約拒絕提供有關「正在進行的審議」細節，美國、日本政府目前也尚未回應置評請求。但一位不具名的日本官員說，東京確實希望加強與北約的聯繫。

自2007年時任首相安倍晉三訪問北約總部以來，該組織和日本一直在討論開設東京辦事處的問題。 2018年，日本更在布魯塞爾開設了駐北約的分支機構。去年，現任首相岸田文雄更成為首位出席北約峰會的日本領導人，他也預計參加該組織今年7月在立陶宛舉行的峰會。

（《金融時報》、中國外交部、《衛報》）

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