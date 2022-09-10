 英媒：限制中國芯片發展 美計劃出台新法規 | 经济纵横 | DW | 12.09.2022

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经济纵横

英媒：限制中國芯片發展 美計劃出台新法規

路透社報導稱，美國商務部近期打算針對限制芯片出口至中國出台新的法規，將之前向個別公司發布的出口限制集結起來，以此阻礙中國相關發展。

路透社報導稱，美國政府計劃下個月依據對特定美國半導體公司向中國出口人工智能芯片與芯片制造設備頒布的出口限制，出台新的具體法規。

路透社報導稱，美國政府計劃下個月依據對特定美國半導體公司向中國出口人工智能芯片與芯片制造設備頒布的出口限制，出台新的具體法規。

（德國之聲中文網）根據路透社週日（9月11日）獨家報導，消息人士稱美國政府計劃下個月擴大對美國企業向中國出口人工智能芯片與芯片制造工具的限制。報導指出，美國商務部打算基於日前向三間美國芯片公司下達的出口限制發布新的法規，這是媒體首次報導相關的新規定。

日前收到美國商務部信件的公司分別是科磊、泛林集團與應用材料公司，而美國商務部在信件中禁止這些公司在未獲得商務部出口許可證的情況下，向中國生產14微米以下先進半導體的工廠出口芯片製造設備。

此外，美國商務部打算把上個月向美國芯片公司英偉達（NVIDIA）和AMD下達的新出口許可要求，也編入新的政策中。上個月底，英偉達公開表示，該公司被美國商務部要求暫停向中國出口人工智能計算芯片。相關規定已使英偉達本季度損失高達4億美元銷售額的業務，該公司的股價下跌近9%。

消息人士向路透社透露，美國政府的新政策可能包含對中國取得美國芯片的新限制，相關新政策的細節可能還會改變，而政策頒布時間也可能比預期還晚。路透社在報導中提到，美國商務部發給芯片公司的信件使其能繞過冗長的政策編寫過程，迅速執行芯片出口的相關限制。不過，這些新的出口限制只適用於收到相關信件的公司。

將這些信函內容轉化成出口限制將擴大其影響範圍，也可能使其他生產類似芯片的美國公司受到限制。這些規定有可能適用於試圖挑戰英偉達和AMD在人工智能芯片領域主導地位的公司。

包含美國芯片巨頭英特爾和新創公司Cerebras Systems在內的企業正在瞄准同樣的先進計算市場。英特爾表示，它正在密切關注美國商務部相關的出口限制，而Cerebras則拒絕發表評論。

美國半導體巨頭英特爾表示，它正在密切關注美國商務部相關的出口限制。

美國半導體巨頭英特爾表示，它正在密切關注美國商務部相關的出口限制。

一位消息人士稱，這些規則還可能要求含有人工智能芯片的產品在出口至中國時，需要符合相關的出口限制。目前所知戴爾科技公司、惠普公司和超微電腦公司生產的數據中心服務器，都含有英偉達A100芯片。戴爾和惠普都表示，他們正在關注相關情況，而超微電腦公司沒有回應路透社的採訪邀約。

一位美國商務部高級官員拒絕對該部門即將採取的行動發表評論，但他說一般來說，美國商務部在把向特定公司頒布的出口限制轉化成正式的政策時，都會進行相關的修改。

美國商務部一名發言人9月9日拒絕針對具體的法規發表評論，但重申該部門正在採取全面的方式來實施額外的政策，目的是保護美國的國家安全與外交政策利益，這當中包含確保中國無法取得適用於軍事現代化的美國科技。

阻礙中國芯片發展

專家向路透社表示，美國商務部正在策劃的新政策，是美國試圖阻礙中國芯片技術發展，並維持美國在相關領域主導地位的其中一項作法。美國智庫戰略與國際研究中心的專家路易斯（Jim Lewis）指出：「美國的戰略是扼殺中國的相關發展，美國政府已發現阻礙中國芯片技術發展是其中一個作法，也就是確保中國無法製造這些芯片或取得相關的製造設備。」

美國商會上週警告成員，美國政府對人工智能芯片與芯片製造設備做出相關限制的時代即將到來。美國商會在聲明中寫道：「我們現在聽說，成員們應該預期在期中選舉前，美國政府將出台一系列規則，或是一個總體規則，將近期商務部向芯片設備與芯片設計公司發布的信件內容變成具體規定。」

該組織還表示，美國商務部計劃將更多的中國超級計算機實體加入貿易黑名單。今年7月，路透社在報導中指出，拜登政府正在積極討論禁止向中國製造14納米及更先進半導體進程的工廠出口芯片製造設備。2名消息人士當時透露，美國官員已與盟國聯繫，試圖說服他們制定類似的政策，這樣外國公司也不能向中國出口相關設備。

在美國前總統特朗普任內出任貿易官員的威廉姆斯（Clete Willems）向路透社表示：「與盟國協調相關政策的最大目的是提供政策效益，並減少任何意外的後果。此舉有利於其他國家複製相關法規，而非透過一次性的信件去通知單一企業。」

(路透社) 

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