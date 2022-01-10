英媒：阿里巴巴美国云端业务恐不保

(德国之声中文网) 路透社周二 (1月18日)独家报导指出，美国政府正在审查阿里巴巴的云端业务，以确定其是否对美国国家安全构成风险。三位知情人士向路透社透露，这次调查的重点是该公司如何储存美国客户的数据，包括个人信息及知识产权，以及中国政府是否有可能取得这些数据。

其中一名消息人士透露，美国政府担忧的其中一个问题是，中国政府是否可以阻挡美国用户取得他们储存於云端的资料。美国监管机构最终可能选择迫使该公司采取措施，减少云端业务带来的风险，或禁止国内外的美国人使用该服务。

根据报道，美国前总统特朗普 (Donald Trump) 在任时的商务部曾担心阿里巴巴的云业务，而美国现任总统拜登在上任后，对阿里巴巴的云端业务启动了正式审查。

路透社指出，研究公司顾能公司 (Gartner Inc) 的资料显示，阿里巴巴在美国的云端业务规模很小，年收入估计不到5000万美元，但如果美国监管机构最终决定阻止美国公司与阿里巴巴云之间的交易，这将损害阿里巴巴最有前途的其中一个业务，并对该公司的声誉造成打击。

美国商务部发言人向路透社表示，该机构不对「交易审查是否存在」发表评论。中国驻华盛顿大使馆没有回应路透社的评论请求。阿里巴巴也拒绝对相关消息发表评论。

阿里巴巴在最近的年度报告中对其在美国的运营提出了类似的担忧。报告中提到，与阿里巴巴签署合约的美国公司「可能会被禁止继续与我方做生意，包括履行与我们云端服务相关的合约义务」。

背后调查单位?

对阿里巴巴云云端业务进行调查的是美国商务部的一个小型办公室，该办公室被称为情报安全办公室。该办公室是由特朗普政府所创建的，而该办公室拥有广泛的权力来禁止或限制美国公司与来自「外国对手」国家的互联网、电信和科技公司交易。在可能受到限制范围内的国家包含中国、俄罗斯、古巴、伊朗、朝鲜和委内瑞拉。

该办公室一直特别关注中国的云端服务。一名消息人士向路透社透露，由于人们对中国政府进行数据盗窃和阻碍用户取得资讯的关注度越来越高，该办公室也特别关注中国的云端服务供应商。

2020年8月，特朗普政府对包括阿里巴巴在内的中国云端服务供应商发出了警告，强调「要防止美国公民最敏感的个人信息和美国企业最宝贵的知识产权......被存储和处理在外国敌对势力可以取得的云端系统上。」

路透社在报导中称，云端服务器也被认为是黑客发动网络攻击的其中一个主要场域。虽然中国政府很少有迫使一家科技公司交出敏感的客户数据的公开案例，但是美国政府对中国黑客的起诉书显示，他们利用云端服务器来获取私人信息。

例如，与中国国家安全部有关的黑客渗透了慧与科技公司（HPE) 的云计算服务器，并利用该服务器作为攻击客户的发射台，多年来掠夺了大量的企业和政府机密。美国检察官说这是为促进中国的经济利益而做出的努力。

阿里巴巴恐失「增长支柱」

根据研究公司Canalys的数据，阿里巴巴是世界第四大云端服务供应商，拥有约400万客户，并将其云计算业务描述为其「第二大增长支柱」。阿里巴巴的收入在2020年增长了50%，达到92亿美元，尽管该部门只占整体销售额的8%。

阿里巴巴已经声称与美国顶级公司的单位建立了业务关系，其客户包括福特汽车公司丶IBM的红帽公司。和惠普企业。在美国和中国之间的科技竞争开始变得激烈前，阿里巴巴对其美国云端服务业务有很大的野心。2015年，阿里巴巴在矽谷推出了一个云端计算中心，这是阿里巴巴在中国以外的第一个云端计算中心，并计划与亚马逊公司丶微软公司和谷歌竞争。

阿里巴巴后来又在矽谷和弗吉尼亚州增加了更多的数据中心。一位熟悉此事的消息人士告诉路透社，在特朗普执政期间，阿里巴巴缩减了在美国的业务。

2018年，美国当局出于国家安全考虑，阻止了阿里巴巴旗下的蚂蚁集团收购美国汇款公司MoneyGram International Inc的竞标。不过，特朗普政府尝试将蚂蚁集团列入贸易黑名单的行动失败了，其禁止支付宝的行政命令也被拜登政府撤销。

拜登上台後和特朗普一样，对中国公司施加了越来越多的限制。上个月，美国政府对几十家中国公司的投资和出口进行了限制，受到限制的中国公司包括无人机制造商大疆。美国政府指责它们是中国政府压迫中国公民和维吾尔人的共犯。

(路透社)

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