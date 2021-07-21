英媒：英国讨论如何将中广核从核电项目中移除

(德国之声中文网) 英国《金融时报》25日引述消息人士报导，英国政府正在探讨如何将中国的国有核能公司从英国未来的所有核电项目中剔除，包括计划在英国萨福克郡建造价值200亿英镑的新锡兹韦尔(Sizewell)核电站的财团。

英国政府高层的态度转变也影响了中广核（CGN）在埃塞克斯郡的布拉德韦尔 (Bradwell-on-Sea) 使用自己的反应堆技术建造一个新工厂的提议，并为英国未来的核能计划带来更多的疑问。

近来，伦敦和北京之间的关系来因各种问题而变得越来越紧张，其中包括中国对香港异议人士的镇压丶在新疆迫害维吾尔人的作法，以及中国在新冠疫情刚爆发时处理整个事件的方法。

中英核电领域合作的来龙去脉

双方在核电领域的合作可以追溯到2015年英国与中国达成的协议，该协议得到了当时的英国首相卡梅伦 (David Cameron) 和中国国家主席习近平的认可。该协议设想让中广核成为萨福克海岸Sizewell C核电站开发的20%的合作伙伴，并有机会参与其建设。

该协议还确定了中国将对目前正在萨默塞特 (Somerset) 建造的3.2千兆瓦的欣克利角(Hinkley Point) C核电设施进行投资。彭博社在报导中指出，中广核是欣克利角C核电站33%的投资者，该设施目前在萨默塞特建造，是英国最大的基础设施项目之一。

此外，该协议还预计让中广核成为埃塞克斯郡布拉德维尔B厂 (Bradwell B plant in Essex) 的主要开发商。中广核计划在该厂安装自己的华龙HPR1000反应堆技术。该设计目前正在通过英国的监管审批程序。

但一位消息人士向《金融时报》透露，中国在距离伦敦仅50公里的海岸上建造电厂的计划现在是一个不可能的事情。消息人士告诉《金融时报》：「中广核不可能建造布拉德维尔的B电厂。有鉴于我们看到的英国政府对华为的态度，他们不会让一家中国公司建造新的核电站。」

该人士补充道，英国政府已经在与Sizewell C核电站的主要开发商，也就是法国国家支持的公用事业公司EDF，讨论它是否可以成为布拉德维尔B电厂的新合作伙伴。

另一位消息人士则向《金融时报》称，英国政府不希望中广核参与这两个项目，但希望该公司能在没有任何对抗的情况下退出。中广核和法国的EDF都拒绝发表评论。《金融时报》在报导中指出，英国的内阁成员们对中广核参与英国的关键基础设施感到担忧，并认为如果没有这家中国公司的参与，Sizewell的核电厂仍是可行的。

尽管法国的EDF在欣克利角C核电站中使用了中广核工程师的技术，该项目将使用法国与德国设计的欧洲压水式反应堆技术。中广核在中国南部的泰山核电站是世界上第一个使用欧洲压水式反应堆技术的核电站，超过100名中广核的工程师参与了欣克利角C核电站的计画，其中约50人部署在萨默塞特的现场。

但一位核专家向《金融时报》表示对中广核不参与未来涉及欧洲压水式反应堆技术的项目表示紧张，他强调是中国参与建造了第一个用欧洲压水式反应堆技术并开始运行的核电站。

消息人士：排除中广核有助於吸引北美投资者

英国核工业的领导人向《金融时报》透露，将中广核从Sizewell C核电站移除可能有助于欧洲压水式反应堆技术为该项目吸引北美的基础设施投资者，因为让中国参与可能带来问题。美国在2019年将中广核列入出口黑名单，称其窃取美国技术用于军事目的，当时美国前总统特朗普的政府也警告英国不要让中国参与核电计画。

一位英国政府人士告诉《金融时报》，前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在迫使中广核退出欣克利角C核电站的过程中差一点就「得手」了。她当时下令针对该项目进行审查，并在附加某些严格条件的情况下，允许萨默塞特的核电项目继续进行。

英国政府拒绝确认或否认政府不再希望中广核参与核电项目的说法。一位政府发言人向《金融时报》表示：「英国的所有核项目都在强有力的独立监管下进行，以满足英国严格的法律丶监管和国家安全要求，确保我们的利益得到保护。」

英国首相约翰逊(Boris Johnson)所属的保守党的成员曾多次对中国参与越来越多英国基础设施的关键领域以及剑桥大学等主要教育机构表示关切。彭博社指出，保守党前党魁史密斯(Iain Duncan Smith) 表示，英国应利用其脱欧后的新地位，将人权置于任何贸易协议的核心。

核电将在英国政府承诺的到2050年将温室气体排放量削减到净零的过程中发挥关键作用。尽管对海上风电场的重大投资将有助于实现这一目标，但英国的输电网络仍将依靠核电作为备援，因为核电站旨在全天候发电，而风电的可预测性较低。

(金融时报、彭博社)

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