 英媒：英国欲将中广核踢出核电项目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2021

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英媒：英国欲将中广核踢出核电项目

英国媒体报道称，英国政府接近达成协议，计划将中广核排除在一个价值200亿英镑的核电站建设项目外。

Großbritanien Hinkley Point C Baustelle

(德国之声中文网)英国《卫报》周六独家报道指出，英国政府正接近达成一项协议，将中国国有核能公司广核集团（CGN）从一个价值200亿英镑的核电厂兴建计划中剔除，转而用纳税人的税款进行投资。 

报道写道，英国政府可能会宣布入股Sizewell C核电站，与法国EDF电力公司合力在英格兰东部萨福克郡建造该项目；这项计划最早可能在下月联合国气候变化框架公约第26次缔约方会议（COP26）召开之前宣布。报道补充道，这可能导致目前持有Sizewell C核电站20%股份的中广核被剔除。 

《金融时报》本周也报道，英国正寻找将中广核排除在英国未来所有核项目之外的方式。报道引述英国政府圈的消息人士称，英国立场的改变可能影响萨福克郡的Sizewell C电站项目，以及另一个在英国东南部埃塞克斯郡的布拉德韦尔 (Bradwell-on-Sea) 新电厂提案。 

中广核已与法国EDF电力公司合作在英国西南部的欣克利角（Hinkley Point）建造核电设施，预计2025年竣工。这两家公司仍在等待Sizewell C核电站项目的正式批准。鉴于中广核计划的投资总额达数十亿英镑，并将创造数以千计的工作岗位，任何阻挡其未来发展的决定都可能引起英国核能业的反弹。 

UK Baustelle im AKW Hinkley Point C

中广核与法国EDF电力公司在英国西南部的欣克利角建造核电设施

《金融时报》在今年七月就曾经报道，英国正探讨将中广核从未来项目中移除。当时中国外交部发言人赵立坚曾回应称：“中英互为重要的贸易投资伙伴，本着互惠互利、合作共赢的原则开展务实合作符合双方利益。英方应切实为中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境。” 

中英关系近期因间谍活动、网络攻击、人权及相关问题等议题越发紧张。面对所在的保守党内部分人士要求对北京采取更强硬立场的呼吁，英国首相约翰逊今年曾对国会议员表示要建立“清醒的对华关系”。 

英国去年已宣布，2027年底前从英国的5G建设中移除所有华为设备。 

英国商务部发言人对《卫报》表示：“在我们努力降低对化石燃料的依赖和全球天然气价格波动的风险时，核能可以发挥关键作用。” 

“中广核目前是Sizewell C的股东，直到政府做出最终投资决定。谈判正在进行中，尚未做出最终决定。” 

法国EDF电力公司和中广核都未作出回应。该公司曾呼吁英国政府提供必要的立法支持Sizewell C核电站项目，并称这一点如今至关重要。 

（卫报、金融时报、路透社、法新社） 

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