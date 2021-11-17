 英媒：英国也考虑对北京冬奥“外交抵制” | 足坛体坛 | DW | 20.11.2021

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英媒：英国也考虑对北京冬奥“外交抵制”

距离明年2月的北京冬季奥运会只剩下不到三个月的时间，但各界对于主办国中国在人权议题方面的表现仍存在不少质疑。继美国总统拜登本周表示考虑对北京冬奥会进行外交抵制之后，据英国《泰晤士报》报道，英国也正在积极讨论抵制的可行性。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

距离明年2月登场的北京冬奥只剩下不到三个月的时间

（德国之声中文网）继美国之后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）现在也正考虑对北京冬奥进行「外交抵制」，以抗议中国对其人民的人权侵犯。

或仅派驻中国大使出席

英国政府内部目前正在积极讨论，是否仅派出驻中国大使而非英国部长们前往中国参加冬奥会，这个提议得到了英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）的支持。特拉斯采取的对华立场一向比其前任拉布（Dominic Raab）更为强硬，她也曾在私下指责中国犯下种族灭绝罪。

英国泰晤士报指出，五位保守党政治人物曾写信给约翰逊，敦促他不要在2月份的冬奥会上做出任何代表英国名义的外交行为。

就在两天前，美国总统拜登（Joe Biden）也证实，美国政府正在考虑对北京冬奥会进行外交抵制。

Großbritannien l US Präsident Biden trifft PM Johnson in Cornwall

拜登和约翰逊接连表示考虑「外交抵制」北京冬奥

中国外交部：体育政治化有违奥林匹克精神

对于拜登此言，中国外交部发言人赵立坚周五在记者会上表示，「美方抹黑新疆存在『种族灭绝』、『强迫劳动』...，…将体育运动政治化有违奥林匹克精神，损害的是各国运动员的利益。」

而在欧盟区，欧洲议会已于今年七月初以压倒性票数通过不具强制力的决议，敦促欧盟及成员国的官员不要出席北京冬奥会。上个月，即将从联邦议院体育委员会主席一职卸任的德国政治家弗莱塔克（Dagmar Freitag ）接受德新社采访时也表示，希望各国抵制北京冬奥会，以作为对中国侵犯人权的抗议。

（综合报导）

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美媒：拜登将对北京冬奥实施「外交抵制」

《华盛顿邮报》专栏文章引述消息人士指，拜登政府预计要对北京冬奥实施「外交抵制」，禁止美国官员出席冬奥。拜习会才刚于16日落幕，美中两国的竞争似乎又有了新发展。  

卸任前德国政治家呼吁"外交抵制"北京冬奥

德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。  

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