英媒：美国设法加速向台湾交付新战机

拦截中国飞机的任务给台湾空军带来很大压力，去年台湾空军发生了几次事故，包括三件飞安事件，造成2位飞官殉职，并造成2架F-5E战机全毁。
（德国之声中文网）路透社引述美国官员称，美国正设法加速交付台湾下一代新造F-16战机，以强化台湾空军应对中国日益增长的军事威胁的能力，这批战机预定在2026年底完成交机。
不具名的官员们说，他们还没有就如何加快交付由洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造并配备有新功能的Block 70型F-16战斗机提出解决方案。这些飞机目前计划在2026年底前交付。
在台湾空军升空拦截中国军机之际，一名台湾高级官员指出，台湾政府已经私下向美国拜登政府表示，希望更快交付军机。
消息称，一名台湾高官表示，在台湾空军密集升空拦截中国军机之际，台湾政府曾私下向拜登政府表达希望加快交付速度，因为更多的飞行任务也意味着对台湾的飞机有更多的损耗。
该官员说：「这都是关于风险评估......而且很清楚风险在哪里，」他指的是分隔台海的紧张局势。而F-16战机则一直被认为是一种高度机动的飞机，在空对空战斗和空对地攻击中得到了验证。
根据美国国务院2019年批准售予台湾的交易，一旦台湾接收66架新造的F-16 C/D Block 70飞机，它将成为亚洲最大的F-16机队之一。这将使台湾的F-16飞机总数，包括旧型战机在内，在2026年之前达到200多架。
据专家称，任何加速交付新飞机的举动最终都可能归结于拜登政府认定台湾的国防需求比其他美国盟友和伙伴的需求更紧迫。
「这是拜登政府的决定，」美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）说，「他们必须做出决定，也就是来自中国的威胁比来自伊朗或俄罗斯的威胁更重要 」。
洛克希德马丁公司称，Block 70飞机是最新的F-16配置，具有新的航空电子设备，现代化的驾驶舱和改进的发动机。
美国前总统欧巴马时期的五角大楼官员邓志强（Abraham Denmark）表示，北京方面将从政治角度来看待加速飞机交付的举措。他补充称：「这是美国决心支持台湾自我防御能力的另一个明确信号。」
针对美国对台湾的军售，中国政府曾多次表示反对，其外交部去年6月曾表示，美国向台湾出售武器是向「台独」分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。国台办发言人马晓光也曾在去年8月表示坚决反对美国向台湾出售武器。
尽管与台湾没有正式的外交关系，美国是台湾主要的要国际支持者和武器供应商。这种防务关系激怒了中国，中国加大了对台湾的军事和外交压力。而面对来自中国的压力，台湾总统蔡英文也将军事部队的现代化作为优先施政事项，这些部队装备精良，但与中国的军事力量相比仍有巨大落差。
洛克希德马丁公司拒绝就未来有关生产计划可能得改变发表评论，并请路透社询问美国政府和台湾国防部。负责监督对外军售的美国国务院则拒绝就任何有关可能改变交付时间表的内部讨论发表评论。
路透社指出，洛克希德马丁公司不仅承制台湾下单的F-16战机，排在台湾订单前面的还有巴林、斯洛伐克和保加利亚。即便美国政府要求洛克希德马丁公司这么做，能提早多久也是一个问题，因为该F-16战机采购零件需要很长时间，一旦要加速生产反而可能使制程更为复杂。
台湾空军没有回应关于可能加速交付的问题，但在一份声明中告诉路透社，台湾军方的主要武器采购是「根据实际作战需要和规划时间表严格计划的」。美国五角大楼发言人在一份声明中称，美国向台湾出售F-16战机是依循美国法律，基于对台湾的国防需求和（中国）构成的威胁的评估，40多年来一直如此。
拦截中国飞机的任务给台湾空军带来很大压力，去年台湾空军发生了几次事故，包括三件飞安事件，造成2位飞官殉职，并造成2架F-5E战机全毁。
台湾和美国的军事分析家称，若这种压力持续下去，长期下来，燃料成本、飞行员状态和飞机机体的综合损耗，将威胁台湾空军的战备状态。
台湾空军上周暂停整个F-16机队的战斗训练，因为11日有一架F-16V战机失事坠海，造成一位飞官殉职，当时空军司令部下令暂停战演训任务，经过9天，直至周四（20日）F16战机才正式复飞。
「他们（中国）正不费一枪一弹地消耗他们的对手（台湾），」美国智库「蓝德公司」（Rand Corporation）资深国防分析师葛罗斯曼（Derek Grossman）说。
台湾国防布2020年曾表示，针对台湾周遭敌情威胁，当年战机共2972架次出动监侦拦截，所耗费成本约为新台币255亿元（9.05亿美元）。
（路透社等）
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美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。