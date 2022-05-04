 英媒：美国准备制裁海康威视 | 经济纵横 | DW | 04.05.2022

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经济纵横

英媒：美国准备制裁海康威视

据英国《金融时报》周三（5月4日）援引熟悉内情人士报道，华盛顿已着手准备制裁中国视频监控技术公司海康威视。

China Hikvision Überwachungskameras

海康威视生产的监控摄像机

DW.COM

拜登政府周五将逾30家企业列入经济黑名单，其中包括23家中企。美方给出的原因包括，这些中国公司协助北京对新疆维吾尔人及其它少数民族进行打压。 中国商务部已经明确表示“将采取必要措施”反制。

美国参议员认为，那些被美国商务部列入黑名单、以及被判定有中国军方背景的中国企业从美国获取资金是一种「剥削」，拟立法加以限制。

美国商务部先前为了彻底制裁华为，扩大管制华为使用来自美国的芯片设计工具（EDA）。这一次，「华为惨剧」会重演在其他中国企业身上吗？

中国人脸识别技术企业商汤科技12月30日在香港正式挂牌上市，第一天收盘时涨幅超过7%。该公司不久前刚刚被美国列入限制投资制裁名单，华盛顿指责商汤科技开发的人脸识别技术有针对性地识别维吾尔人，构成了侵犯人权。

（德国之声中文网）英国《金融时报》报称，拜登政府计划以人权理由对总部位于杭州的中国公司海康威视（）实施制裁。  

 一旦制裁执行，这家视频监控设备制造商将有可能面对严重后果。该公司早前已被列入威胁美国国家安全的外企名单。   

两名消息人士告诉英国《金融时报》，海康威视客户遍及全球180多国，华盛顿已开始向盟友通报情况。   

海康威视在给路透社的电子邮件回复中说，该公司始终并将继续遵守其业务所在国的法律和法规。   

海康威视在电邮中称，“所提美国政府将采取的行动有待核实。我们认为，任何此类制裁都应基于可信证据、遵循适当程序，并期待得到公平及公正对待。”

2021年3月，美国联邦通信委员会曾依据2019年出台的旨在保护美国通信网络的一项法律，确定包括海康威视在内的5家中企对美国家安全构成威胁。另外4家中企分别是华为技术有限公司、中兴通讯公司、海特拉通信公司、浙江大华技术有限公司。  

白宫未立即回应路透社置评请求。

 （路透社）

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