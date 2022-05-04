英媒：美国准备制裁海康威视

（德国之声中文网）英国《金融时报》报称，拜登政府计划以人权理由对总部位于杭州的中国公司海康威视（）实施制裁。

一旦制裁执行，这家视频监控设备制造商将有可能面对严重后果。该公司早前已被列入威胁美国国家安全的外企名单。

两名消息人士告诉英国《金融时报》，海康威视客户遍及全球180多国，华盛顿已开始向盟友通报情况。

海康威视在给路透社的电子邮件回复中说，该公司始终并将继续遵守其业务所在国的法律和法规。

海康威视在电邮中称，“所提美国政府将采取的行动有待核实。我们认为，任何此类制裁都应基于可信证据、遵循适当程序，并期待得到公平及公正对待。”

2021年3月，美国联邦通信委员会曾依据2019年出台的旨在保护美国通信网络的一项法律，确定包括海康威视在内的5家中企对美国家安全构成威胁。另外4家中企分别是华为技术有限公司、中兴通讯公司、海特拉通信公司、浙江大华技术有限公司。

白宫未立即回应路透社置评请求。

（路透社）

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