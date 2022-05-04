英媒：美国准备制裁海康威视

（德国之声中文网）英国《金融时报》报称，拜登政府计划以人权理由对总部位于杭州的中国公司海康威视（）实施制裁。
一旦制裁执行，这家视频监控设备制造商将有可能面对严重后果。该公司早前已被列入威胁美国国家安全的外企名单。
两名消息人士告诉英国《金融时报》，海康威视客户遍及全球180多国，华盛顿已开始向盟友通报情况。
海康威视在给路透社的电子邮件回复中说，该公司始终并将继续遵守其业务所在国的法律和法规。
海康威视在电邮中称，“所提美国政府将采取的行动有待核实。我们认为，任何此类制裁都应基于可信证据、遵循适当程序，并期待得到公平及公正对待。”
2021年3月，美国联邦通信委员会曾依据2019年出台的旨在保护美国通信网络的一项法律，确定包括海康威视在内的5家中企对美国家安全构成威胁。另外4家中企分别是华为技术有限公司、中兴通讯公司、海特拉通信公司、浙江大华技术有限公司。
白宫未立即回应路透社置评请求。
（路透社）
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2021年的中国科技企业：内外交困
反垄断和数据安全
自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。
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常见特征
有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”
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科技股受创
在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。
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科技“大佬”跌下神坛
不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。
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财富再分配
中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。
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双重压力
在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。
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遭美国封堵
“软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。
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连出重拳
美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。