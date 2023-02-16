英媒：美台将举行闭门高层安全对话

（德国之声中文网）据英国《金融时报》（Financial Times）报道，台湾外长吴钊燮和国安会秘书长顾立雄将访问华盛顿，与美方高层进行闭门对话。

该报援引知情人士指出，这次对话将是美台之间所谓“特殊渠道”（special channel）国安会谈的一部分。该会谈机制采取秘密形式，主要是为了避免激怒北京。

5名熟悉相关秘密会谈的人士向《金融时报》透露，吴钊燮和顾立雄率领的台湾代表团周末抵达华盛顿，下周将与美国副国家安全顾问费纳（Jon Finer）会晤，其中一名消息人士称，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）也会参加。

历届美国政府都没有讨论过这个旨在沟通安全议题的所谓“特殊渠道”的存在。两年前，《金融时报》披露了这一会谈机制的存在。该报称，当时吴钊燮带领一个台湾代表团到美国马里兰州会见了美方官员，但是白宫和台湾驻美代表处都拒绝对相关报道置评。

中美关系的“多事之春”

此次该报再次披露吴钊燮率团赴美，正值美中关系因为持续多日的“气球风波”而紧张升级之时。美国国务卿布林肯可能会在参加慕尼黑安全会议期间与中共中央外事工作委员会办主任王毅会晤。在美方宣布在其领空发现中国气球之后，布林肯推迟了原定在2月份访华的计划。

周五，《金融时报》还报道了有关美国五角大厦专司中国事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）抵达台湾访问的消息。不过台北和华盛顿方面均拒绝对消息置评。

两岸小心“破冰”开启文化接触

与此同时，台海两岸也开始从文化领域入手，谨慎开启疫情后的双边交流。上海市台办副主任李晓东一行六人周六抵达台北，参加晚间的台湾灯会活动。这是睽违三年之后，中国大陆官员再次踏上台湾土地。

据“联合新闻网”报道，由于统、独两派支持者聚集在松山机场外对峙，并一度发生口角，因此警方派出了大量警力在现场戒备。

台湾陆委会表示，上海代表团被允许在保持低调的前提下访台，同时也希望这次访问能够促进两岸之间的互相理解和“健康有序的交流”。

国民党籍的台北市市长蒋万安表示“非常欢迎”上海代表团的来访。他还向媒体透露，对代表团的接待安排将会遵照陆委会给出的“低调、简答和安全”原则。

路透社指出，自从2016年蔡英文上台之后，北京拒绝与民进党政府进行官方对话，不过在疫情相关的出入境控制取消之后，台湾方面还是在谨慎地尝试重新开放一些不太敏感的民间交流。



（金融时报、路透社、联合新闻网）

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