 英媒：约翰逊拟立法规范外资并购 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2020

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时政风云

英媒：约翰逊拟立法规范外资并购

英国《泰晤士报》报导，在英国因香港问题批评中国之际，英国还准备立法监督可能威胁到国家安全的公司并购案。这很可能会让已经紧绷的中英关系雪上加霜。

London Premierminister Boris Johnson im Unterhaus (AFP/UK Parliament/J. Taylor)

（德国之声中文网）出于对中国扩张影响力的担忧，英国首相约翰逊准备宣布严格法令，防止可能威胁到国家安全的外国公司并购案，计划由首相顾问卡明斯（Dominic Cummings）提出，据悉已获财政大臣萨纳克（Rishi Sunak）支持。

此消息首先由英国《泰晤士报》报导，指约翰逊向国会施压，要求立法强制英国公司上报可能威胁国家安全的并购交易，否则处以刑罚，有关法案将在几周内进入国会讨论。

报导指出，凡是任何外国公司意图取得英国公司超过25%的股份、资产或是知识产权时，都需要告知政府。如果公司没有上报并购资讯，或者在被并购后忽视英国政府的规定，则该公司的董事可能会被罚款、去职或判刑入狱。

约翰逊也要求新法将学术合作关系和研究计划纳入规范。

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一封敦促德国改变对华政策的请愿书目前正在征求网络签名。这份请愿书要求德国改变其"重贸易，轻人权"的对华策略，并在欧盟制定价值观取向的对华政策方面发挥表率作用。请愿书发起人、英国诺丁汉大学欧中关系问题专家傅洛达博士向德国之声介绍了发起本次请愿的缘由。 (06.06.2020)

美、德、英、日等多国议员代表宣布成立“对华政策跨国议会联盟”，以共同协调应对来自中国的巨大挑战。中方随即做出回应。该联盟则预计久将有更多国家的议员加入。 (06.06.2020)

分析人士表示，中国可能因为孟晚舟的判决报复加拿大。先前北京已经以国家安全罪名扣押了两名加拿大公民，并封锁了部分油菜籽的进口。这次中国政府会怎么做? (29.05.2020)

已然恶化的中英关系

英国近期就香港国安法批评中国，导致中英关系恶化。

英国早在1月便将中国企业华为判定为「高风险卖家」。虽然英国允许华为有限度参与英国的5G建设，但是许多英国官员表示，约翰逊面临来自美国和同党议员的压力，他们担忧华为设备被北京用来从事间谍行动，因此英国期盼在2023年让华为逐步退出英国市场。

上周四（6月4日）发布的报导显示，英国通信总部部长杰里米·弗莱明（Jeremy Fleming）在5月18日的一个访问中说，尽管在对待华为的态度上有所差异，仍然无碍于「五眼联盟」共享情报。

他口中的「五眼联盟」是指英国、美国、加拿大、澳洲与纽西兰组成的情报网。他说: 「五眼联盟不是一个组织，而是一种合作关系，一个联盟。当然，有时后我们有共通的原则，但有时后在某些领域我们的做法也有不同之处。」

张慈/李澄欣(路透社)

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