英媒：约翰逊拟立法规范外资并购

（德国之声中文网）出于对中国扩张影响力的担忧，英国首相约翰逊准备宣布严格法令，防止可能威胁到国家安全的外国公司并购案，计划由首相顾问卡明斯（Dominic Cummings）提出，据悉已获财政大臣萨纳克（Rishi Sunak）支持。

此消息首先由英国《泰晤士报》报导，指约翰逊向国会施压，要求立法强制英国公司上报可能威胁国家安全的并购交易，否则处以刑罚，有关法案将在几周内进入国会讨论。

报导指出，凡是任何外国公司意图取得英国公司超过25%的股份、资产或是知识产权时，都需要告知政府。如果公司没有上报并购资讯，或者在被并购后忽视英国政府的规定，则该公司的董事可能会被罚款、去职或判刑入狱。

约翰逊也要求新法将学术合作关系和研究计划纳入规范。

已然恶化的中英关系

英国近期就香港国安法批评中国，导致中英关系恶化。

英国早在1月便将中国企业华为判定为「高风险卖家」。虽然英国允许华为有限度参与英国的5G建设，但是许多英国官员表示，约翰逊面临来自美国和同党议员的压力，他们担忧华为设备被北京用来从事间谍行动，因此英国期盼在2023年让华为逐步退出英国市场。

上周四（6月4日）发布的报导显示，英国通信总部部长杰里米·弗莱明（Jeremy Fleming）在5月18日的一个访问中说，尽管在对待华为的态度上有所差异，仍然无碍于「五眼联盟」共享情报。

他口中的「五眼联盟」是指英国、美国、加拿大、澳洲与纽西兰组成的情报网。他说: 「五眼联盟不是一个组织，而是一种合作关系，一个联盟。当然，有时后我们有共通的原则，但有时后在某些领域我们的做法也有不同之处。」

张慈/李澄欣(路透社)