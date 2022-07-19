英媒称佩洛西访台将引发中国动武 北京说正严阵以待

（德国之声中文网）英国媒体《金融时报》周六（7月23日）援引六位知情人士报导，中国私下对美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）计划访台一事提出严厉警告，如果佩洛西访问台湾，中国威胁不排除采取军事行动。知情人士认为中国此次的警告「比往常更加强烈」，甚至暗示可能会以军事行动做出回应。

中国官方周一（7月25日）通过外交部发言人赵立坚表示，中方近期已多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场。他说，“我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。”

《金融时报》援引知情人士的话表示，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和其他国家安全委员会（国安会）高级官员皆反对此行程，因为这有可能使台海两岸的紧张局势升级。报导提到，「白宫正评估中国是真的在威胁，还是在采取边缘政策，以试图迫使佩洛西放弃台湾之旅。」

美驻华大使提前返北京

文章举出另一个例子是，美国驻华大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）本周突然缩短了在华盛顿停留的时间，提前回到北京。报导认为，部分原因是对台湾问题的担忧日益严重，也是为了准备拜登总统与中国国家主席习近平即将进行的电话会谈。

中美紧张关系愈演愈烈

美国总统拜登7月20日在马萨诸塞州参加完一场与气候相关的活动回到华盛顿时，在安德鲁斯空军基地对媒体表示："我想我在未来10天内将会与习（近平）主席通话。"美国之音报道指出，自从拜习今年3月通话以来，美中两国之间的紧张关系，特别是在台湾问题上的尖锐对立不仅没有缓解，反而有愈演愈烈之势。与此同时，拜登政府也正在酝酿降低部分中国输美商品额外的关税，以便减缓让美国消费者怨声载道的通胀压力。

美国国安会和国务院拒绝对《金融时报》的报导发表评论，国安会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周五说，该团队提供了「背景、事实和地缘政治相关信息」，交由议长自己做出决定。

《金融时报》本周稍早报导佩洛西计划在8月率代表团访问台湾。现年82岁的佩洛西是民主党资深政治家，她在2007至2011年以及2019年至今担任美国众议院议长。

中国外交部发言人赵立坚在7月19日的例行记者会上针对佩洛西计划访台的报导就曾表示，中方要求「美方不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持『台独』的承诺」。

拜登：军方认为不是个好主意

据美联社报导，美军本周向佩洛西解释了如果她前往台北可能发生的情况。在那次简报之后，拜登告诉记者，「军方认为现在让佩洛西继续行动不是一个好主意」。但美国官员说，军方只是概述了这种访问的各种风险。

在隔天的新闻发布会上，佩洛西说拜登没有对这次旅行提出任何担忧，她也以安全为由拒评访台计划。然而，她补充：「我想总统说的是，也许军方担心我们的飞机会被中国击落或有其他类似的状况，我听说过这个传闻，但我没有从总统那里听到。」

早在今年4月，佩洛西就曾计划访台，在当时引起北京极度不满、称之为「恶意挑衅」。但佩洛西随后感染了新冠，访台计划取消。此前她曾多次对台湾表示支持。在2020年3月美国众议院通过台北法案后，她特别发声明，表示「美国与台湾站在一起」，该法案将维护和促进台湾在国际舞台的地位。

（金融时报、路透社等）

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