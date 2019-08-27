英媒称中国官方不批准杨恒均见律师

（德国之声中文网）杨恒均(笔名，真名杨军)今年一月在广州机场转机时，被埋伏的国保带走，而此后便再也没现身。8月底，澳洲外长佩恩(Marise Payne)证实杨恒均8月23日在中国被以间谍罪逮捕，但根据杨恒均的律师表示，正式起诉书并未清楚写出相关指控。

英国《卫报》上周五 (9月27日) 独家报导，数名消息人士说杨恒均7月便被转移到国家安全部位于北京的看守所，而中国官方仍在针对他的案件进行调查。 消息指出，此案件的调查可能进行至明年三月。

消息人士透露，杨恒均至今仍未能与律师见面，也无法与家人联系。 此外，狱方除了给了他两本与习近平有关的书之外，不许他收取任何家人的来信。 此前，中国官方以国家安全忧虑为由，拒绝让杨恒均与他的法律团队接触。 澳大利亚驻中国大使馆试图透过看守所转交一本圣经与数张杨恒均家人的照片，但他们不知道这些东西是否已顺利转交给杨恒均本人。

此外，狱方准许杨恒均一周洗一次澡，而他们也规定他一天能有两小时的时间走到牢房外的一个小空地来呼吸新鲜空气与接触阳光。 狱方准许他在需要时喝水，而杨恒均也有购买水果、饼干与巧克力等食物的权利。 消息人士还说，他与另外两名犯人关在同一间牢房内，而牢内24小时都开着灯。

狱方每周会对杨恒均进行一次长达四小时的讯问，而讯问期间，他的手脚都被上铐。 国家安全部的调查员告诉杨恒均，由于他犯下的罪行严重，所以他们必须将他上铐。 此外，他们还跟杨恒均说他可能面临死刑。 消息指出，中国政府对杨恒均的调查可能长达七个月，也就是到2020年3月前，北京当局可能持续关押杨恒均。

律师无法接触杨恒均

杨恒均的律师莫少平向《卫报》表示，他与团队成员无法探视杨恒均，而自从八月杨恒均被正式起诉后，他们也尚未收到任何新的消息。 莫少平说他们向当局提出五至六次申请，希望探视杨恒均，但由于该案"涉及国家机密"，所以中国国家安全部都未批准他们的申请。 他说：「我们仍在要求与杨恒均会面，因为如果我们无法见他，我们无法了解案情。 我们必须见到他后才能展开辩护。 」

在悉尼科技大学任教的冯崇义则说，目前并未有证据显示杨恒均犯下了间谍罪，而他认定中国官方是因为政治考虑，才决定以该罪名起诉杨恒均。 他告诉《卫报》：「杨恒均持续坚持自己是清白的，而我对于他在讯问过程中手脚被上铐感到非常担忧，因为通常只有已被起诉并在等待处决的犯人才需要被上铐。 」

根据中国法律规定，透过与外国政府勾结来伤害中国的领土完整性、主权或国家安全可能被叛十年有期徒刑。 但是如果因危害国家安全而被起诉的话，则被告可能被判死刑。