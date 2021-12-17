英媒：疑地图惹祸 传白宫下令切断台部长民主峰会画面

(德国之声中文网) 路透社13日在一篇独家报导中披露，在美国总统拜登上周举行的民主峰会上，台湾行政院政务委员唐凤的视频画面传遭白宫下令切断，因为她的简报中的地图显示台湾与中国的颜色不同，而消息人士称，该画面引起美国官员的不安。

消息人士告诉路透社，该地图约在唐凤的视频画面中出现了约一分钟。消息人士说，当时正在进行的小组讨论中，唐凤的视频画面突被切断，只剩下音频，而该指令据传是由白宫直接下达的。

消息人士说，白宫担心于美国主办的会议上，唐凤在地图上以不同颜色来区分台湾和中国，可能被视为与美国的「一个中国」政策相抵触。路透社在报导中解释，该政策主要是避免美国在台湾是否为中国的一部分这个议题上采取立场。

白宫没有向路透社提供正式的评论，但美国国务院却声称，屏幕共享功能的「失灵」导致唐凤的视频画面被删除，并称这是一个错误。一位不具名的美国国务院发言人向路透社表示：「我们重视唐部长的参与，她展示了台湾在透明治理丶人权和打击虚假信息等问题上的世界级专业知识。」

唐凤的演说中包括南非非政府组织CIVICUS提供的彩色地图，该地图按公民权利的开放程度对世界各国进行排名。图中显示大部份亚洲国家中，台湾为绿色，是唯一被描绘为「开放」的地区实体，而其他所有国家及地区，包括美国的几个盟友和伙伴，都被标记为「封闭」丶「压制」丶「狭窄」。中国丶老挝丶越南和朝鲜被染成红色，并被标记为「封闭」。

几分钟后，当主持人再次请唐凤发言时，她的画面没有视频，只有音频，还有一张截图，上面写着「台湾政委唐凤」。随后，屏幕上的免责声明写着：「本小组中个人所表达的任何意见都是个人意见，不一定反映美国政府的观点。」

一名消息人士向路透社透露，该地图在美国官员之间立即引发了一场邮件往来，白宫国家安全委员会愤怒地联系国务院，担心该地图会让外界认为美国似乎将台湾视为一个独立的国家。

华盛顿向台湾政府投诉，而台湾政府也对唐凤的画面被黑频感到愤怒。消息人士称美国的举动是过度反应，因为地图本身并不涉及国家边界，但白宫的国家安全委员会也很生气，认为因为这张简报在峰会前的「模拟」版本中没有出现，这让人怀疑唐凤和台湾是否有意发出特定信息。

第二位直接参与该峰会的消息人士说，视频操作员是按照白宫的指示行事的。他说：「这显然是政策问题。这完全是一种内部的过度反应。」

消息人士认为，在一个关于「打击数字专制主义」的小组讨论中，此举与峰会在面对中国和其他国家的挑战时支持民主的使命相悖。他们还说，这可能预示着美国政府对台湾的支持并不像它一再声明的那样「坚如磐石」。

当被问及她是否相信美国政府因为地图而关闭她的视频时，唐凤在一封电子邮件中告诉路透社: 「不，我不相信这与我简报中的地图，或美国在亚洲的盟友有任何关系。」台湾的外交部则称之为「技术问题」。

美台关系近来正处于高度敏感时期。一些拜登政府的批评者和外交政策专家呼吁美国政府应更公开地展现对台湾的支持，包括结束长期以来美国在是否要透过军事行动保卫台湾一事上所秉持的「战略模糊」政策。

专门研究台美关系的专家向路透社表示，他们不认为CIVICUS地图的颜色违反了美国的非官方准则——该准则禁止使用公开主权象徵，如台湾的国旗。前美国非官方驻台湾大使包道格 (Douglas Paal) 说：「这显然不是为了区分主权，而是为了展现民主的程度。」

美国智库德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）台湾专家葛来仪（Bonnie Glaser）则表示，美国关于在地图上为中国和台湾使用不同颜色的准则将不适用于非美国政府的地图。她在推特上写道：「但美国可能希望避免出现认可台湾不是中国的一部分的情况。」





(路透社)

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