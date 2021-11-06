 英媒爆料中国曾在8月秘密测试高超音速导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英媒爆料中国曾在8月秘密测试高超音速导弹

英国《金融时报》报道称，中国在今年8月测试过一枚可携带核弹头的在轨超高音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。报道称，中国在超高音速武器发展方面的进展令“美国情报部门感到措手不及”。

包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。图为朝鲜在今年9月宣称成功试射高超音速导弹。

包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。图为朝鲜在今年9月宣称成功试射高超音速导弹。

（德国之声中文网）英国《金融时报》周末发表的一篇文章中引述消息人士称，中国进行的这次超高音速导弹测试通过长征火箭作为运载工具。报道称，中国通常会通报火箭发射，但是8月的这次测试却被对外隐瞒。

DW.COM

俄罗斯军方于2019年末发射了新型高超音速导弹。美国总统特朗普现在想研发一种新型导弹进行对抗，特朗普称，该超级导弹的飞行速度是其他国家高超音速导弹的三倍。

俄罗斯军方日前已部署被称为"前卫"的高超音导弹系统。它的飞行速度是音速的20倍以上，可随时突破反导系统的拦截。

中国最近试射高超音速飞行器的行动虽然失败，但仍然引起了国际社会的广泛关注。因为这是一种能够改变全球军事力量平衡的关键技术。如果中国成功，美国现有的导弹拦截系统将如同废铁。

美国五角大楼发言人柯比（John Kirby）表示，他不会对《金融时报》这篇报道的具体内容发表评论，但是他补充说："我们已经很明确地表达了对于中国持续追求提高会导致本地区及其它地区局势升温的军事能力的担忧。这也是为什么我们把中国看作是头号挑战的原因之一。"

法新社报道指出，包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。

一般而言，高超音速武器指的是在大气层内飞行速度超过5倍音速的武器，同时可以携带核弹头。

高超音速导弹不遵循传统弹道导弹的固定抛物线轨迹，机动性高，使得敌方难以追踪及拦截。

美国等国家虽然已经开发了防御巡航导弹和弹道导弹的防御体系，但是目前尚不具备追踪和击落拦截高超音速导弹的能力。

据美国国会研究处（CRS）最新发布的一份报告显示，中国一直在积极开发高超音速武器，认为这对于抗衡美国在高超音速和其他技术方面的进步至关重要。

法新社还指出，这次试验是在美中关系尤为紧张的背景下进行的。一段时间以来，北京方面加强了在台湾附近的军事活动。

（法新社）     

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

29.04.2017 Chinese soldiers touch-up a decommissioned Dongfeng 2 medium range ballistic missile on display at the Chinese Military Museum of the People's Revolution in Beijing on April 29, 2017. Chinese President Xi Jinping told U.S. President Donald Trump China is strongly against any action that would violate UN Security Council resolutions and added that the North Korean nuclear issue can be solved if all parties take responsibility and work together, according to state media. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 06.11.2021

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。

President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

英媒再爆中国新武器试验细节 拜登表示忧心 21.10.2021

英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。

19.07.2021| In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, a new Zircon hypersonic cruise missile is launched by the frigate Admiral Gorshkov of the Russian navy from the White Sea, in the north of Russia, Russia, Monday, July 19, 2021. The Russian military has reported another successful test launch of a new Zircon hypersonic cruise missile. Russia's Defense Ministry said the launch took place on Monday from an Admiral Groshkov frigate located in the White Sea, in the north of Russia. The ministry said the missile successfully hit a target more than 350 kilometers (217 miles) away on the coast of the Barents Sea. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

高超音速武器到底是什么？ 20.10.2021

英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？

广告

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  