英媒爆料中国曾在8月秘密测试高超音速导弹

（德国之声中文网）英国《金融时报》周末发表的一篇文章中引述消息人士称，中国进行的这次超高音速导弹测试通过长征火箭作为运载工具。报道称，中国通常会通报火箭发射，但是8月的这次测试却被对外隐瞒。

美国五角大楼发言人柯比（John Kirby）表示，他不会对《金融时报》这篇报道的具体内容发表评论，但是他补充说："我们已经很明确地表达了对于中国持续追求提高会导致本地区及其它地区局势升温的军事能力的担忧。这也是为什么我们把中国看作是头号挑战的原因之一。"

法新社报道指出，包括中国、美国、俄罗斯在内，目前至少有5个国家正在研究高超音速技术。

一般而言，高超音速武器指的是在大气层内飞行速度超过5倍音速的武器，同时可以携带核弹头。

高超音速导弹不遵循传统弹道导弹的固定抛物线轨迹，机动性高，使得敌方难以追踪及拦截。

美国等国家虽然已经开发了防御巡航导弹和弹道导弹的防御体系，但是目前尚不具备追踪和击落拦截高超音速导弹的能力。

据美国国会研究处（CRS）最新发布的一份报告显示，中国一直在积极开发高超音速武器，认为这对于抗衡美国在高超音速和其他技术方面的进步至关重要。

法新社还指出，这次试验是在美中关系尤为紧张的背景下进行的。一段时间以来，北京方面加强了在台湾附近的军事活动。

（法新社）

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