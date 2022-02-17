英媒：為應對中俄 拜登將提創紀錄國防預算 

(德國之聲中文網) 路透社週四 (2月17日) 引述三位消息人士報導，在美國國防部尋求軍事現代化之際，美國總統拜登預計將要求國會為2023財政年度提供超過7700億美元的美國國防預算。這個數字也讓美國前總統川普創紀錄的國防預算要求相形失色。

消息人士稱，美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 與白宮管理和預算辦公室(OMB) 正在進行的預算談判，已經圍繞著10月1日開始的2023年財政年度、超過7700億美元的國防預算要求進行協商。

消息人士補充說，美國政府內部預計在未來幾個月提出預算申請之前會繼續協商，最終的總額可能還會有變化。其中兩位消息人士說，美國國防部將獲得約7730億美元的預算，加上其他需求後，美國國防部2023財政年度的預算可能超過8000億美元。

此前，美國前總統特朗普任內最後一年的國防預算為7,529億美元，而加上當時美國國會額外增加的250億美元後，2022財政年度的國防預算達到7780億美元。

超高預算用途

這次2023年的國防預算包括五角大廈用於工資、坦克和洛克希德-馬丁公司制造的隱形F-35噴氣機的預算，以及用於能源部核武器項目和其他機構的國防相關活動的資金。

一位消息人士告訴路透社，白宮上周對五角大廈的擬議預算要求作出了回應，其數字與奧斯汀的要求大致相同。另一位消息人士則稱，這項預算的首要任務包括造船、發展太空能力、導彈預警以及所謂「核三位一體」的彈道飛彈潛艦、轟炸機和陸基飛彈的現代化。該預算將有利於美國最大的國防承包商，包括洛克希德公司、諾斯羅普-格魯曼公司和通用動力公司。

另一位消息人士說，除了五角大廈計劃繼續投資研究和開發武器裝備以應對未來任何可能與中國和俄羅斯發生的衝突外，核現代化相關的計劃也被視為政府該資助的項目。

五角大廈還計劃通過退役舊式武器裝備來削減成本，考量的武器包含操作成本較高的瀕海戰鬥艦和A-10等老式飛機。去年美國從阿富汗撤軍後，這些飛機便沒那麼重要，因為它們容易受到善於戰鬥的敵人的攻擊。

其中一位消息人士說，預計美國國會將再次增加拜登的國防預算要求，但2023年的預算周期才剛剛開始。拜登將於3月1日向國會發表的國情咨文被認為是2023財政年度的開端。

(路透社)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。