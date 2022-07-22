 英媒：汇丰银行设中共党组织 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英媒：汇丰银行设中共党组织

英国《金融时报》周四（7月21日）报道说，总部位于伦敦的汇丰银行（ HSBC ）成了在中国国内下属公司中设中共党组织的首家外国金融大亨。

China HSBC Bank in Guangzhou

（德国之声中文网）《金融时报》援引两名熟悉内情人士报道说，汇丰银行在合资企业--汇丰前海证券设立了中共党委。此前，汇丰将在这一下属企业的股份从51%增至90%之后。 

      该报报道称，中国法律要求每家企业必须建有党组织。不过，这一规定在外资银行中迄今 "未广泛执行"。 

      党组织有权派自己的代表进入企业管理层。但接近的这两名人士告诉《金融时报》，汇丰前海证券党组织不扮演管理角色。 

      汇丰银行未就是否设立了中共党委直接表态，但指出，这样的组织 "很常见，只需3名雇员即可成立"，对企业无影响，在企业的日常活动中无正式作用。 

   《金融时报》报道说，其它一些外资银行高管则警告，汇丰银行此举会给竞争对手造成压力，迫使它们效仿，其中一些已在做相关考虑。

  去年，汇丰银行宣布，启动向亚洲和中东地区的多年战略转移，领导亚洲理财市场。 

      该行称，将在香港、中国和新加坡投资60亿美元，雇用5000名以上理财顾问，--同时削减3.5万个工作岗位，削减在美国和法国的零售业务。 

      《金融时报》报道说，汇丰在中国大陆有约7000雇员。近年来，该行陷入中国和西方之间持续的地缘政治紧张环境，双重受压：英、美政界诟病该行遵守香港有争议的《国家安全法》，冻结维权人士账户；另一方面，该银行向美国检察官提供信息，导致华为高管孟晚舟2018年被捕，而遭中国政府指责。 

     今年4月，汇丰最大股东--平安保险集团呼吁该银行分拆其亚洲业务，强调了在东--西之间取得平衡的难度。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

         

DW.COM

AHK：别逼德国在华企业成立党支部

德国在华经济界代表团担心共产党不断对外资企业加大影响，强调：“如果这种影响外资企业的方式再进一步加强，那么不能排除德国企业退出中国市场或者对其投资决定另作考虑的可能性。”而这一声明则被《环球时报》解读为，德国企业威胁要集体退出中国。  

富翁竞相效忠 外企也设支部

身家亿万的中国企业家争相标榜自己是马克思主义者，早已上市的众多中国国资企业则接受中国共产党更加全面的控制。而即便是在华外国企业，现在也被要求在企业内成立中共党支部。  

汇丰银行又“惹事” 冻结香港亲民主教会账户引争议

香港好邻舍北区教会在汇丰银行的账户被冻结。该教会曾于去年反修例运动发起“守护孩子行动”。教会会堂主任陈凯兴认为，教会因该行动被警方视为眼中钉。  

相关内容

A model of the COMAC C919 single-aisle aircraft is pictured during the Singapore Air Show on February 6, 2018. China's state-owned plane-maker said February 6 it expects to deliver its first home-grown passenger jet to a customer in 2021 as the world's second largest economy seeks to challenge the dominance of Boeing and Airbus. / AFP PHOTO / Nicholas YEO (Photo credit should read NICHOLAS YEO/AFP via Getty Images)

德语媒体：北京掌舵和中国新飞机 22.07.2022

《法兰克福汇报》关注了汇丰银行在华子公司成立党支部一事，发表评论称“这可能不会善终”。德媒《威斯特法伦报》则聚焦中国商飞C919，疑问“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”

(210729) -- WASHINGTON, July 29, 2021 (Xinhua) -- China's new Ambassador to the United States Qin Gang makes remarks to Chinese and U.S. media upon arrival in the United States on July 28, 2021. (Xinhua/Liu Jie)

中驻美大使：中俄不是盟友 中共不是苏共 22.07.2022

中方对俄乌战争和中俄关系的官方表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"。中国驻美大使秦刚最新的表态，再次对外宣称中国和俄罗斯“不结盟”，但同时也将“冷战思维”的“锅”甩给了美方。

Gedenken am Tiananmen Massaker in Peking vor 33 Jahre Ort: Washington Place, New York, USA Datum: 04.06.2022 --- ***NUR für den abgesprochenen Artikel zu verwenden!!!***

在美国纪念“六四”也不行？ 08.06.2022

近几年来， “六四”在中国互联网上变得愈发敏感，中国政府针对此事件进行的言论审查也愈发严格，但在海外，仍然有相当一部分人坚持纪念着当年镇压运动的死者。

广告

媒体看中国

Peking | Videokonferenz | Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und UN-Menschenrechtskommisarin Michelle Bachelet

德语媒体：北京对联合国的命令式语气

《法兰克福汇报》的一篇评论聚焦联合国人权事务高级专员巴切莱特新疆之行的后续发展。在一段由非洲儿童大声念出「我是黑鬼，智商低」的视频引发讨论后，《世界报》刊登的评论关注种族主义丑闻对中国的影响。  