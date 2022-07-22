英媒：汇丰银行设中共党组织

英国《金融时报》周四（7月21日）报道说，总部位于伦敦的汇丰银行（ HSBC ）成了在中国国内下属公司中设中共党组织的首家外国金融大亨。
（德国之声中文网）《金融时报》援引两名熟悉内情人士报道说，汇丰银行在合资企业--汇丰前海证券设立了中共党委。此前，汇丰将在这一下属企业的股份从51%增至90%之后。
该报报道称，中国法律要求每家企业必须建有党组织。不过，这一规定在外资银行中迄今 "未广泛执行"。
党组织有权派自己的代表进入企业管理层。但接近的这两名人士告诉《金融时报》，汇丰前海证券党组织不扮演管理角色。
汇丰银行未就是否设立了中共党委直接表态，但指出，这样的组织 "很常见，只需3名雇员即可成立"，对企业无影响，在企业的日常活动中无正式作用。
《金融时报》报道说，其它一些外资银行高管则警告，汇丰银行此举会给竞争对手造成压力，迫使它们效仿，其中一些已在做相关考虑。
去年，汇丰银行宣布，启动向亚洲和中东地区的多年战略转移，领导亚洲理财市场。
该行称，将在香港、中国和新加坡投资60亿美元，雇用5000名以上理财顾问，--同时削减3.5万个工作岗位，削减在美国和法国的零售业务。
《金融时报》报道说，汇丰在中国大陆有约7000雇员。近年来，该行陷入中国和西方之间持续的地缘政治紧张环境，双重受压：英、美政界诟病该行遵守香港有争议的《国家安全法》，冻结维权人士账户；另一方面，该银行向美国检察官提供信息，导致华为高管孟晚舟2018年被捕，而遭中国政府指责。
今年4月，汇丰最大股东--平安保险集团呼吁该银行分拆其亚洲业务，强调了在东--西之间取得平衡的难度。
（路透社）
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