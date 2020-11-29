英媒：欧盟提案与美合作抗中

(德国之声中文网) 根据《金融时报》29日的报导，欧盟准备在特朗普将卸任的时刻，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。路透社报导，欧盟在这份计画中提议与美国在数位规范跟新冠疫情等领域重新建立夥伴关系。

《金融时报》在报导中引述该提案的草稿，表示：「美国与欧盟同为开放的民主社会与市场经济体，双方已同意展开战略合作，对抗中国在国际社会上的逐日渐长的独断行为 (assertiveness)，尽管我们无法同意最好的作法为何。」

路透社报导，这份计画预计被移交12月10日与12月11日举行的欧盟领袖会议，并在得到成员国领袖的认可後，欧盟将宣布在2021年上半年的欧美峰会中，启动跨大西洋的议程。

本月初欧盟为了报复美国对波音公司提供的补贴，对高达40亿美元的美国进口产品徵收关税。不过欧盟也表示，希望在拜登上台後，改善美欧的贸易关系。

欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 早前表示，负责协调欧盟27个成员国贸易政策的欧盟委员会已与拜登进行了非正式的接触。

路透社写道，在特朗普执政时期，欧盟与美国陷入紧张关系。美国大选结束至今，欧盟与多数欧盟成员国都已恭喜拜登赢得总统大选。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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