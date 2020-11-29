 英媒：欧盟提案与美合作抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英媒：欧盟提案与美合作抗中

英国的《金融时报》29日引述一个欧盟政策草案，表示欧盟预计在美国政权转移之际，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。双方预计在数位规范与新冠疫情等领域展开合作。

Symbolbild EU-USA

《金融时报》29日的报导，欧盟准备在特朗普将卸任的时刻，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。

(德国之声中文网) 根据《金融时报》29日的报导，欧盟准备在特朗普将卸任的时刻，向美国提出一个共同对抗中国的新策略。路透社报导，欧盟在这份计画中提议与美国在数位规范跟新冠疫情等领域重新建立夥伴关系。

《金融时报》在报导中引述该提案的草稿，表示：「美国与欧盟同为开放的民主社会与市场经济体，双方已同意展开战略合作，对抗中国在国际社会上的逐日渐长的独断行为 (assertiveness)，尽管我们无法同意最好的作法为何。」

DW.COM

《每日镜报》刊发客席评论指出，出于共同的价值观和利益，欧洲必须在美中争霸中站队，但是也不应盲从。《维也纳报》则担心，拜登就任总统后，美国可能会为了换取中国在气候保护等议题上的合作而在人权等议题上做出太多让步。

继拜登团队上个月针对对抗中国发布一份报告後，美国共和党参议员的成员18日也发布一份类似的报告，呼吁美国政府强化与欧洲盟国的合作，一同对抗中国带来的威胁。

美国国务卿蓬佩奥敦促捷克不要在能源政策上与俄罗斯和中国联手。在访问布拉格期间，他称最近的白俄罗斯动乱是「专制主义 」的蔓延。

路透社报导，这份计画预计被移交12月10日与12月11日举行的欧盟领袖会议，并在得到成员国领袖的认可後，欧盟将宣布在2021年上半年的欧美峰会中，启动跨大西洋的议程。

本月初欧盟为了报复美国对波音公司提供的补贴，对高达40亿美元的美国进口产品徵收关税。不过欧盟也表示，希望在拜登上台後，改善美欧的贸易关系。

欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 早前表示，负责协调欧盟27个成员国贸易政策的欧盟委员会已与拜登进行了非正式的接触。

路透社写道，在特朗普执政时期，欧盟与美国陷入紧张关系。美国大选结束至今，欧盟与多数欧盟成员国都已恭喜拜登赢得总统大选。

杨威廉/邹宗翰 (路透社) 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Joe Biden

客座评论：拜登执政下的中国政策 – 谁家欢乐谁家愁？ 29.11.2020

拜登上台后，会对特朗普的对华政策在结构上做全面调整，这已是毫无疑义的了。但是，所有关心那地区的人和利益相关的国家，特别是中国更关心的是，今后的中美关系到底能走多远，因为这个问题不仅关系到中国的前途，更关系到地区是否稳定和繁荣。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德语媒体：欧洲若想当看客，注定只能做棋子 27.11.2020

《每日镜报》刊发客席评论指出，出于共同的价值观和利益，欧洲必须在美中争霸中站队，但是也不应盲从。《维也纳报》则担心，拜登就任总统后，美国可能会为了换取中国在气候保护等议题上的合作而在人权等议题上做出太多让步。

USA Vietnamesische Amerikaner

越南裔美国人为何支持特朗普？ 29.11.2020

 在亚裔美国人中，越南裔美国人是倾向于支持特朗普的一大比较突出的族群。但年轻的批评者正试图改变他们的想法。

广告

媒体看中国

USA Amtsübernahme Trump Obama und Biden

墙外文摘：奥巴马对中国太软弱，拜登呢？

有文章指出，奥巴马自第一任期便有意识应对中国的挑战，制定“重返亚太”战略，当年被认为太过对抗中国，今天则显得太软弱。  