英媒：朝鲜重型武器被投入库尔斯克战场

有媒体报道称，俄罗斯最新发起的库尔斯克反攻行动中，不仅投入了大量朝鲜士兵，而且还动用了平壤提供的重型武器。

（德国之声中文网）英国出版的《金融时报》报道称，俄军新近对库尔斯克发起的反攻行动中，不仅投入了数以千计的朝鲜士兵，而且还使用了来自朝鲜的重型武器。《金融时报》援引可靠消息来源报道称，过去几周来，已有50门朝鲜制自行榴弹炮和20门多管火箭炮被送往俄罗斯境内。报道称，这些重型武器目前已经运抵库尔斯克附近地区，以协助俄军发起的反攻行动。数天前，俄罗斯境内一个火车站内，曾有人看到朝鲜制“谷山”自行榴弹炮，这种火炮的射程可以达到50公里。

今年六月，俄罗斯总统普京访问平壤，并同朝鲜领导人金正恩举行会晤。 图像来源: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

来自西方及乌克兰的军事专家们的信息显示，为了发起库尔斯克反攻行动，俄军目前已经集结了大约五万兵力，其中包括一万多名朝鲜士兵。这些朝鲜士兵此前在俄罗斯境内接受了军事训练，并配备了俄军军服和装备。今年春季，乌克兰军队对俄罗斯本土发动突然袭击，并占领了库尔斯克部分地区。俄军期望通过此次反攻行动，将乌克兰军队赶出俄罗斯本土。

俄罗斯对乌克兰发动的全面侵略战争，目前已接近一千天。俄罗斯军队虽然占领了乌克兰大约20%的领土，但却为此付出了惨重的人员和装备代价。有鉴于此，过去一段时间以来，来自朝鲜的大规模兵员和武器对俄罗斯变得至关重要。

（德新社）

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