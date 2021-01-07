英媒:提供新冠试剂的中国基因公司曾与军方合作

（德国之声中文网）40多份公开的中英文文件和研究论文显示，华大集团（BGI）与中国军方有合作关系，其中包括与军方超级计算机领域专家的合作。

自新冠疫情爆发以来，华大集团已经向中国境外销售了数百万套新冠试剂盒，销售地包括欧洲、澳大利亚和美国等。作为在深圳证券交易所上市的华大集团子公司，华大基因（BGI Genomics）的股价在过去的12个月里翻倍，其市值上升至约90亿美元。

但是有美国高级安全官员警告美国的实验室不要使用中国的新冠试剂盒，因为他们担心中国借此收集外国人的基因数据，以作研究。华大集团予以否认。

路透社查阅的文件内容既不支持美国的这种怀疑，也并不与之相矛盾。资料显示，中国军方与华大集团之间的关系比此前已知的要深，表明在中国主席习近平的领导下，该国是如何将私营技术公司纳入军事相关领域的。

增强军力？

有专家小组早前向美国政府发出警告称，敌对国家可能会发现并针对美国人的基因弱点，而类似中国这样的竞争对手，可能利用基因来增强本国军事人员的实力。

路透社发现，华大基因参与中国人民解放军的项目，旨在令以汉族为主的成员，减少受高原反应影响，这项研究将令部分边境士兵受益。

美国新安全研究中心（Center for a New American Security）的客座高级研究员卡尼亚（Elsa Kania）曾就此向美国国会委员会提供证词。她向路透社表示，中国军方推动脑科学、基因编辑和创造人工基因组的研究，可能用于未来的生化武器研发中。她补充说，这种武器目前在技术上尚不可行。 卡尼亚提醒，华大基因与中国军方的合作模式，对美国官员来说值得关注。

在回覆路透社时，华大基因称其遵守与开放科学、数据共享及基因组研究有关的国际标准和中国法律，与军方研究人员的合作，只是出于学术目的。该公司写道："坚决拒绝一切与解放军联系的指控，特别是与新冠病毒检测试剂盒有关的指控。" 中国国防部尚未回应置评请求。

美方敲响警钟

中国科技企业越来越多地受到美国当局的关注。去年11月，美国商务部拟出台新规，将基因编辑软件列入美国出口管制清单，理由是这些软件可能被用于制造生物武器。

美国新总统拜登上台后，已有政府官员表示将继续对他们眼中的来自北京的威胁采取强硬手段。 一个由美国政府任命、前谷歌CEO施密特（Eric Schmidt）负责的科技小组于去年10月份警告称，中国对其生物技术部门提供财政支持，并从中获得采集生物数据的优势，中国军方也对此饶有兴趣。

该小组将于今年3月提交最终报告。他们还建议美国政府"对华大集团表现出更多公开的强硬立场"，并称该公司与中国政府的联系以及其收集的基因数据将带来安全风险。

中国外交部回复路透社时表示，美国政府"错误理解及污蔑中国的军民融合政策"，并实施不合理的制裁，阻碍研究工作。该部还强调，中国的军民融合政策旨在有效地动员军事与民用资源，协调社会经济增长和国防发展，并透过科学技术进步，令民众受益，符合国际惯例。中国外交部同时指出，美国政府追求军民融合已经超过100年。

安静/雨涵（路透社）

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