英媒指中緬仍有軍貿關係 北京：正常往來

有媒體18日針對中國輸送武器給緬甸的指控，向中國外交部提問。此前，聯合國專家5月的報告曾指，緬甸軍政府持續從中俄輸入武器以鎮壓反對勢力。對此，中國外交部稱該專家抹黑兩國的「正常軍貿」。中國在緬甸的勢力如何牽動南亞局勢？
（德國之聲中文網）緬甸自軍政府於2021年掌權以來便動亂不斷，英媒「天空新聞」週二（7月18日）報導，中國雲南2021年開通了一條新的鐵路，可能是為與緬甸運輸貿易而建造。
據報導，這條鐵路連接大理、臨滄；山城臨滄距緬甸邊境僅數小時車程，臨滄的大型碼頭還有許多大型貨場及起重機。報導另指，這條鐵路開通之後，不僅為中國提供了通往緬甸的通道，還能讓貨物從成都通過緬甸，經海路到達新加坡。
若沒有這條途經緬甸的印度洋通道，貨物就必須繞道漫長且不安全的馬六甲海峽，因此對中國來說，這條路線不僅能增進中國在緬甸的影響力、帶來自然資源，也能在不受美國、西方影響的情況下，強化中國在東南亞地區的勢力，並為緬甸軍政府提供一線生機。
18日，天空新聞記者針對緬甸議題向中國外交部提問，對此，發言人毛寧回應，她沒有看過其報導，對於報導的信息來源亦不清楚。
毛寧稱，中方作為緬甸的友好鄰邦，始終主張緬甸各黨派都應從國家和人民長遠利益出發，透過政治對話找到問題解方、儘早恢復國家和社會穩定。她表示，國際社會的任何行動都應有助緬甸和解、避免激化矛盾，而「中國正是這樣做的」。
天空新聞記者亦提及聯合國專家5月發表的報告，內容稱中國出售武器給緬甸，且有人指責中國「不顧緬甸軍政府的可怕罪行，仍為其提供資金」。對此，毛寧稱中緬之間的軍貿是「主權國家間的正常貿易」，指控撰文的聯合國專家無端越權「抹黑」中國，中方堅決反對。
聯合國5月的報告指出，儘管美國和歐盟最近對緬甸軍政府實施一系列制裁，但仍不斷從以中國、俄羅斯為首的外部來源輸入武器，藉以鎮壓國內的反對勢力。
聯合國人權事務高級專員安德魯斯（Tom Andrews）在報告中指出，自2021年2月緬甸政變以來，中國已向緬方輸出逾2.6億美元的武器，其中大部分來自國有企業。報告指，這些銷售大部分直接流向軍政府，亦有證據表明，部分產品已用於緬甸內戰。
安德魯斯告訴「天空新聞」，此事可能在緬甸造成更多「死亡和破壞」。他說，在軍政府的資訊封鎖下，緬甸動亂的實際情況不為外界所知，且由於中俄兩國的否決，聯合國安理會不可能對緬甸採取禁運武器等重大措施。他呼籲，國際社會應「以更重大的方式介入」緬甸的衝突，支持該國公民對抗軍政府。
據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自緬甸軍方於2021年2月從民選的昂山素季手中奪權、讓該國陷入長期動亂以來，已有逾3750名的平民和民主運動人士被安全部隊殺害，近2萬4000人被捕。
緬甸軍政府2021年首次掌權時，中國並未立即發表評論，此後2年對事態發展也多持觀望態度，並與反對派團體保持聯繫。然而，中國外交部長秦剛今年5月訪問緬甸時，也會見了中方原本持續迴避的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。
天空新聞指出，中國的鐵路貨運及一連串行為，顯示中方正在「含蓄地支持」緬甸軍政府。
本月稍早，印度戰略學者切拉尼（Brahma Chellaney）在澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）刊物《戰略家》（The Strategist）發表評論，稱西方的制裁並未對緬甸軍方造成實質損害；這不僅讓緬甸軍政府沒有動力放鬆其政治控制、無益於緬甸的民主化，更把緬甸推向中國的懷抱，讓中國得以在緬甸這個「印度洋戰略門戶」和「重要自然資源來源國」擴大其立足點。
（綜合報導）
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
3名知情人士对路透社表示，缅甸军政府目前正在全国一系列城市中安装具有面部识别功能的中国造的摄像头。人权组织担心，军政府会利用人脸识别和视频监控技术，加强对反对派人士的打压。